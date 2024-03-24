Запад заинтересован столкнуть Россию с исламским миром, заявили в Госдуме
Депутат Затулин: Запад заинтересован столкнуть Россию с исламским миром
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Запад заинтересован в том, чтобы столкнуть Россию с исламским миром, теракт в "Крокус сити холле" не похож на теракты ИГИЛ*, настораживает также и то, что террористы двигались в сторону Украины, тогда как перейти границу невозможно без предварительных договоренностей, заявил первый зампред комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин.
«
"Это, конечно, очень подозрительная история с точки зрения вовлеченности, заинтересованности западных стран, которые заинтересованы, мне кажется, в этой ситуации, кроме всего прочего, столкнуть Россию с исламским миром, потому что исламский мир испытывает симпатию к России не только в связи с тем, что она что-то делает на Украине, потому что Россия утверждает многополярность, потому что Россия стоит за создание Палестинского государства и не виновна в том, что сегодня происходит на Ближнем Востоке", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".
По мнению Затулина, в этот момент избрать Россию местом проведения джихадистских акций является "маргинальным трендом".
Он также обратил внимание на то, что подозреваемые в нападении на "Крокус сити холл" в Подмосковье двигались в сторону Украины.
«
"Я утверждаю, что невозможно перейти российско-украинскую границу и оказаться на Украине без предварительной договоренности с другой стороной, потому что это не просто граница, это линия фронта. И единственный пункт пропуска, который у нас действует на сегодняшний день в обе стороны, это село Колотиловка Белгородской области. Там договоренности всегда действуют в отношении там обмена пленными или обмена телами пленных, телами погибших с обеих сторон", - сказал Затулин.
Он высказал мнение, что теракт в "Крокусе" отличался от методов ИГИЛ*, потому что террористы торопились покинуть место преступления, то есть сохранить свои жизни.
«
"Очевидно, что это не какие-то фанатики, судя по всему, а это наемники, которые использованы - не знаю, в темную или сознательно - использованы для совершения вот этого теракта", - сказал Затулин.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
* Запрещенная в России террористическая организация.