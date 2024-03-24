https://ria.ru/20240324/yugoslaviya-1935426081.html

В МИД напомнили об ответственности НАТО за ущерб от бомбардировок Югославии

В МИД напомнили об ответственности НАТО за ущерб от бомбардировок Югославии - РИА Новости, 24.03.2024

В МИД напомнили об ответственности НАТО за ущерб от бомбардировок Югославии

Вопрос об ответственности НАТО за причиненный в результате бомбардировок Югославии ущерб остается открытым, заявило министерство иностранных дел России в... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T09:37

2024-03-24T09:37

2024-03-24T09:37

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вопрос об ответственности НАТО за причиненный в результате бомбардировок Югославии ущерб остается открытым, заявило министерство иностранных дел России в Telegram-канале. "Вопрос об ответственности североатлантических союзников за ущерб, который они нанесли международным отношениям и непосредственно самой стране, остаётся открытым", - написало министерство. Ведомство отметило, что никто из представителей НАТО не понёс никакого наказания. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из "Освободительной армии Косово" и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары НАТО продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики до сих пор регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240322/nato-1934948717.html

https://ria.ru/20240321/yugoslaviya-1934749634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, югославия, россия, освободительная армия косово, нато, оон