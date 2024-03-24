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В МИД напомнили об ответственности НАТО за ущерб от бомбардировок Югославии - РИА Новости, 24.03.2024
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09:37 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/yugoslaviya-1935426081.html
В МИД напомнили об ответственности НАТО за ущерб от бомбардировок Югославии
В МИД напомнили об ответственности НАТО за ущерб от бомбардировок Югославии - РИА Новости, 24.03.2024
В МИД напомнили об ответственности НАТО за ущерб от бомбардировок Югославии
Вопрос об ответственности НАТО за причиненный в результате бомбардировок Югославии ущерб остается открытым, заявило министерство иностранных дел России в... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T09:37
2024-03-24T09:37
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вопрос об ответственности НАТО за причиненный в результате бомбардировок Югославии ущерб остается открытым, заявило министерство иностранных дел России в Telegram-канале. "Вопрос об ответственности североатлантических союзников за ущерб, который они нанесли международным отношениям и непосредственно самой стране, остаётся открытым", - написало министерство. Ведомство отметило, что никто из представителей НАТО не понёс никакого наказания. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из "Освободительной армии Косово" и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары НАТО продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики до сих пор регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240322/nato-1934948717.html
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в мире, сербия, югославия, россия, освободительная армия косово, нато, оон
В мире, Сербия, Югославия, Россия, Освободительная армия Косово, НАТО, ООН
В МИД напомнили об ответственности НАТО за ущерб от бомбардировок Югославии

МИД: вопрос об ответственности НАТО за ущерб от бомбардировок Югославии открыт

© AP Photo / APTNБелград во время бомбардировки
Белград во время бомбардировки - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© AP Photo / APTN
Белград во время бомбардировки. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вопрос об ответственности НАТО за причиненный в результате бомбардировок Югославии ущерб остается открытым, заявило министерство иностранных дел России в Telegram-канале.
"Вопрос об ответственности североатлантических союзников за ущерб, который они нанесли международным отношениям и непосредственно самой стране, остаётся открытым", - написало министерство.
Нови-Сад во время бомбардировки. 1999 год - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
НАТО считала себя всемогущей начиная с бомбежек Югославии, заявил Примаков
22 марта, 15:06
Ведомство отметило, что никто из представителей НАТО не понёс никакого наказания.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из "Освободительной армии Косово" и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.
Авиаудары НАТО продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики до сих пор регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
Разрушенный заводской комплекс после бомбардировки в сербском городе Чачак. 30 марта 1999 года - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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21 марта, 16:53
 
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