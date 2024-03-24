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Эксперты рассказали о последствиях бомбардировок Югославии - РИА Новости, 24.03.2024
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09:30 24.03.2024 (обновлено: 11:44 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/yugoslaviya-1935424088.html
Эксперты рассказали о последствиях бомбардировок Югославии
Эксперты рассказали о последствиях бомбардировок Югославии - РИА Новости, 24.03.2024
Эксперты рассказали о последствиях бомбардировок Югославии
Бомбардировки Югославии силами НАТО в марте 1999 года резко изменили отношение властей России к Североатлантическому альянсу и запустили цепь разрушения... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T09:30
2024-03-24T11:44
югославия
россия
сербия
алексей арбатов
нато
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Бомбардировки Югославии силами НАТО в марте 1999 года резко изменили отношение властей России к Североатлантическому альянсу и запустили цепь разрушения безопасности в Европе, что привело к текущим событиям на Украине, заявили эксперты РИА Новости. Ровно 25 лет назад вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. "Бомбардировки Югославии, которые совпали с первым этапом расширения НАТО, в восприятии российской общественности и политической элиты были поворотным пунктом. На Западе этого практически никто не осознает. Почему Россия против расширения НАТО? И что же вдруг сейчас на Украине из-за этого такой вооруженный конфликт? Но это все события в одной цепи европейской политики, в цепи разрушения европейской безопасности, которая началась именно тогда. Сейчас это дошло до своего логического конца", - рассказал РИА Новости руководитель Центра международной безопасности РАН, академик Алексей Арбатов. С тем, что события в Югославии заложили основу нынешнего противостояния России и Запада, согласна и президент Российской ассоциации евро-атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина. "Та сфера отчуждения, которая началась вот тогда, два с половиной десятилетия назад, она в значительной степени привела к тому, что мы имеем сейчас, к той конфронтации, которую мы наблюдаем между Россией и Западом в ходе не только конфликта в Украине, но и в ходе других региональных конфликтов", - отметила эксперт. Говоря об исторической важности событий в Югославии, она добавила, что бомбардировки создали прецедент, "когда не все члены Совета Безопасности были согласны", напомнив, что Россия не поддержала действия коалиции. Еще одним прецедентом, по словам Алексея Арбатова, стало использование силами НАТО снарядов с обедненным ураном. Он отметил, что хотя подобные снаряды не используются с целью радиоактивного заражения, исследования, "которые велись на протяжении длительного времени, показали, что даже такой обедненный уран, все-таки влияет на здоровье людей в части радиоактивных последствий". В настоящее время, как отмечает Татьяна Пархалина, большинство сербов "постепенно преодолели последствия", и по мере того, как Белград будет продвигаться по пути европейской интеграции, "эти события будут больше вымываться". При этом, как считают эксперты, полностью стереть воспоминания об агрессии западной коалиции против Югославии не удается. "Мы сейчас видим, что это проявляется в том, что Сербия совершенно по-другому относится к событиям на Украине, чем большинство стран Европы", - заключил Арбатов. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240324/serbiya-1935419842.html
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югославия, россия, сербия, алексей арбатов, нато, оон, российская академия наук, в мире
Югославия, Россия, Сербия, Алексей Арбатов, НАТО, ООН, Российская академия наук, В мире
Эксперты рассказали о последствиях бомбардировок Югославии

Эксперты: бомбардировки Югославии запустили разрушение европейской безопасности

© AP Photo / Dimitri MessinisВзрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года
Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© AP Photo / Dimitri Messinis
Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Бомбардировки Югославии силами НАТО в марте 1999 года резко изменили отношение властей России к Североатлантическому альянсу и запустили цепь разрушения безопасности в Европе, что привело к текущим событиям на Украине, заявили эксперты РИА Новости.
Ровно 25 лет назад вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.
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"Бомбардировки Югославии, которые совпали с первым этапом расширения НАТО, в восприятии российской общественности и политической элиты были поворотным пунктом. На Западе этого практически никто не осознает. Почему Россия против расширения НАТО? И что же вдруг сейчас на Украине из-за этого такой вооруженный конфликт? Но это все события в одной цепи европейской политики, в цепи разрушения европейской безопасности, которая началась именно тогда. Сейчас это дошло до своего логического конца", - рассказал РИА Новости руководитель Центра международной безопасности РАН, академик Алексей Арбатов.
С тем, что события в Югославии заложили основу нынешнего противостояния России и Запада, согласна и президент Российской ассоциации евро-атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
"Та сфера отчуждения, которая началась вот тогда, два с половиной десятилетия назад, она в значительной степени привела к тому, что мы имеем сейчас, к той конфронтации, которую мы наблюдаем между Россией и Западом в ходе не только конфликта в Украине, но и в ходе других региональных конфликтов", - отметила эксперт.
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Говоря об исторической важности событий в Югославии, она добавила, что бомбардировки создали прецедент, "когда не все члены Совета Безопасности были согласны", напомнив, что Россия не поддержала действия коалиции.
Еще одним прецедентом, по словам Алексея Арбатова, стало использование силами НАТО снарядов с обедненным ураном. Он отметил, что хотя подобные снаряды не используются с целью радиоактивного заражения, исследования, "которые велись на протяжении длительного времени, показали, что даже такой обедненный уран, все-таки влияет на здоровье людей в части радиоактивных последствий".
В настоящее время, как отмечает Татьяна Пархалина, большинство сербов "постепенно преодолели последствия", и по мере того, как Белград будет продвигаться по пути европейской интеграции, "эти события будут больше вымываться". При этом, как считают эксперты, полностью стереть воспоминания об агрессии западной коалиции против Югославии не удается.
"Мы сейчас видим, что это проявляется в том, что Сербия совершенно по-другому относится к событиям на Украине, чем большинство стран Европы", - заключил Арбатов.
Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
 
ЮгославияРоссияСербияАлексей АрбатовНАТОООНРоссийская академия наукВ мире
 
 
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