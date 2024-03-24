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Бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году - РИА Новости, 24.03.2024
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08:00 24.03.2024 (обновлено: 09:26 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/yugoslaviya-1935409751.html
Бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году
Бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году - РИА Новости, 24.03.2024
Бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году
Двадцать пять лет назад НАТО начала бомбардировки Югославии и не прекращала их два с половиной месяца. Целью операции "Союзная сила" было принудить Белград... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T08:00
2024-03-24T09:26
инфографика
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косово
освободительная армия косово
региональные конфликты
политика
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Двадцать пять лет назад НАТО начала бомбардировки Югославии и не прекращала их два с половиной месяца. Целью операции "Союзная сила" было принудить Белград подписать мирный план по Косово на неприемлемых для него условиях. В начале альянс наносил воздушные удары только по военным объектам, но со временем в список целей попали и гражданские. Смотрите в инфографике Ria.ru, что подверглось налетам, какие снаряды сбрасывали на страну и сколько мирных жителей стали жертвами агрессии.
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югославия, нато, косово, освободительная армия косово, региональные конфликты, политика, инфографика
Инфографика, Югославия, НАТО, Косово, Освободительная армия Косово, Региональные конфликты, Политика
Инфографика

Бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году

Читать ria.ru в
Двадцать пять лет назад НАТО начала бомбардировки Югославии и не прекращала их два с половиной месяца. Целью операции "Союзная сила" было принудить Белград подписать мирный план по Косово на неприемлемых для него условиях. В начале альянс наносил воздушные удары только по военным объектам, но со временем в список целей попали и гражданские. Смотрите в инфографике Ria.ru, что подверглось налетам, какие снаряды сбрасывали на страну и сколько мирных жителей стали жертвами агрессии.
 
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