https://ria.ru/20240324/yugoslaviya-1935409751.html

Бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году

Бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году - РИА Новости, 24.03.2024

Бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году

Двадцать пять лет назад НАТО начала бомбардировки Югославии и не прекращала их два с половиной месяца. Целью операции "Союзная сила" было принудить Белград... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T08:00

2024-03-24T08:00

2024-03-24T09:26

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Двадцать пять лет назад НАТО начала бомбардировки Югославии и не прекращала их два с половиной месяца. Целью операции "Союзная сила" было принудить Белград подписать мирный план по Косово на неприемлемых для него условиях. В начале альянс наносил воздушные удары только по военным объектам, но со временем в список целей попали и гражданские. Смотрите в инфографике Ria.ru, что подверглось налетам, какие снаряды сбрасывали на страну и сколько мирных жителей стали жертвами агрессии.

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югославия, нато, косово, освободительная армия косово, региональные конфликты, политика, инфографика