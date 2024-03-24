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В Якутии спасли замерзающих в палатке мать с дочерью - РИА Новости, 24.03.2024
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16:23 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/yakutiya-1935489976.html
В Якутии спасли замерзающих в палатке мать с дочерью
В Якутии спасли замерзающих в палатке мать с дочерью - РИА Новости, 24.03.2024
В Якутии спасли замерзающих в палатке мать с дочерью
Замерзающих в палатке мать с дочерью отыскали спасатели в окрестностях пригородного села Кильдямцы, сообщает региональная Служба спасения. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T16:23
2024-03-24T16:23
происшествия
якутск
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ЯКУТСК, 24 мар - РИА Новости. Замерзающих в палатке мать с дочерью отыскали спасатели в окрестностях пригородного села Кильдямцы, сообщает региональная Служба спасения. Вызов о необходимости срочно эвакуировать женщину с молодой девушкой в окрестностях села Кильдямцы города Якутска поступил вечером в субботу. Спасатели незамедлительно выехали к месту происшествия. "По прибытии, группой спасателей в ходе поисковых работ применялся дрон, был задействован аварийно-спасательный автомобиль с включенными специальными звуковыми и световыми сигналами. Спасатели обнаружили мать и дочь на открытой местности, в поле, неподалеку от подножия сопок. Они были переданы спасателями специалистам скорой медицинской помощи, машина которой оперативно выехала навстречу. Женщина находилась в удовлетворительном состоянии, девушка получила обморожения рук", - рассказали в ведомстве. Как выяснилось, мать с дочерью решили устроить экстремальный поход и остаться с ночевкой в горной местности. Взяли рюкзаки и палатку, но "не учли прогноз погоды". На местности начался сильный ветер, палатку они не смогли установить. "Дочь была очень легко одета, перчатки на ней в момент обнаружения их спасателями, отсутствовали. Руки ее сильно замерзли, девушка продрогла. Вечером она окончательно выбилась из сил, села и уже не могла встать", - говорится в сообщении. По данным Якутского управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу и воскресенье в селе Кильдямцы ветрено, температура воздуха днем минус 10 градусов, ночью минус 28 градусов.
https://ria.ru/20210722/indiya-1742407858.html
https://ria.ru/20240119/spasenie-1922246125.html
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происшествия, якутск
Происшествия, Якутск
В Якутии спасли замерзающих в палатке мать с дочерью

В Якутии около села Кильдямцы спасли замерзающих в палатке мать с дочерью

CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru / Якутск с высоты
Якутск с высоты - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru /
Якутск с высоты. Архивное фото
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ЯКУТСК, 24 мар - РИА Новости. Замерзающих в палатке мать с дочерью отыскали спасатели в окрестностях пригородного села Кильдямцы, сообщает региональная Служба спасения.
Вызов о необходимости срочно эвакуировать женщину с молодой девушкой в окрестностях села Кильдямцы города Якутска поступил вечером в субботу. Спасатели незамедлительно выехали к месту происшествия.
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"По прибытии, группой спасателей в ходе поисковых работ применялся дрон, был задействован аварийно-спасательный автомобиль с включенными специальными звуковыми и световыми сигналами. Спасатели обнаружили мать и дочь на открытой местности, в поле, неподалеку от подножия сопок. Они были переданы спасателями специалистам скорой медицинской помощи, машина которой оперативно выехала навстречу. Женщина находилась в удовлетворительном состоянии, девушка получила обморожения рук", - рассказали в ведомстве.
Как выяснилось, мать с дочерью решили устроить экстремальный поход и остаться с ночевкой в горной местности. Взяли рюкзаки и палатку, но "не учли прогноз погоды". На местности начался сильный ветер, палатку они не смогли установить.
«
"Дочь была очень легко одета, перчатки на ней в момент обнаружения их спасателями, отсутствовали. Руки ее сильно замерзли, девушка продрогла. Вечером она окончательно выбилась из сил, села и уже не могла встать", - говорится в сообщении.
По данным Якутского управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу и воскресенье в селе Кильдямцы ветрено, температура воздуха днем минус 10 градусов, ночью минус 28 градусов.
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