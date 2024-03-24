https://ria.ru/20240324/yakutiya-1935489976.html

В Якутии спасли замерзающих в палатке мать с дочерью

В Якутии спасли замерзающих в палатке мать с дочерью - РИА Новости, 24.03.2024

В Якутии спасли замерзающих в палатке мать с дочерью

Замерзающих в палатке мать с дочерью отыскали спасатели в окрестностях пригородного села Кильдямцы, сообщает региональная Служба спасения. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T16:23

2024-03-24T16:23

2024-03-24T16:23

происшествия

якутск

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ЯКУТСК, 24 мар - РИА Новости. Замерзающих в палатке мать с дочерью отыскали спасатели в окрестностях пригородного села Кильдямцы, сообщает региональная Служба спасения. Вызов о необходимости срочно эвакуировать женщину с молодой девушкой в окрестностях села Кильдямцы города Якутска поступил вечером в субботу. Спасатели незамедлительно выехали к месту происшествия. "По прибытии, группой спасателей в ходе поисковых работ применялся дрон, был задействован аварийно-спасательный автомобиль с включенными специальными звуковыми и световыми сигналами. Спасатели обнаружили мать и дочь на открытой местности, в поле, неподалеку от подножия сопок. Они были переданы спасателями специалистам скорой медицинской помощи, машина которой оперативно выехала навстречу. Женщина находилась в удовлетворительном состоянии, девушка получила обморожения рук", - рассказали в ведомстве. Как выяснилось, мать с дочерью решили устроить экстремальный поход и остаться с ночевкой в горной местности. Взяли рюкзаки и палатку, но "не учли прогноз погоды". На местности начался сильный ветер, палатку они не смогли установить. "Дочь была очень легко одета, перчатки на ней в момент обнаружения их спасателями, отсутствовали. Руки ее сильно замерзли, девушка продрогла. Вечером она окончательно выбилась из сил, села и уже не могла встать", - говорится в сообщении. По данным Якутского управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу и воскресенье в селе Кильдямцы ветрено, температура воздуха днем минус 10 градусов, ночью минус 28 градусов.

https://ria.ru/20210722/indiya-1742407858.html

https://ria.ru/20240119/spasenie-1922246125.html

якутск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, якутск