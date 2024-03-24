https://ria.ru/20240324/vzryvy-1935407629.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львовской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львовской области - РИА Новости, 24.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львовской области

Взрывы прогремели во Львовской области на Украине на фоне воздушной тревоги, передает украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T06:52

2024-03-24T06:52

2024-03-24T06:52

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели во Львовской области на Украине на фоне воздушной тревоги, передает украинское агентство УНИАН. "Взрывы прогремели во Львовской области", - сообщает агентство в своем Telegram-канале. Спустя пять минут агентство сообщило о новых взрывах в области. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит на всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240324/porazhenie-1935403693.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, львовская область, вооруженные силы украины