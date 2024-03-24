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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 24.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Взрывы прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, передает агентство "РБК-Украина". РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T04:33
2024-03-24T04:33
2024-03-24T04:33
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, передает агентство "РБК-Украина". "В Хмельницкой области были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Сигнал воздушной тревоги в Хмельницкой области звучит с 02.40 мск. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит также в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях на Украине. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240324/porazhenie-1935403693.html
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в мире, украина, хмельницкая область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Хмельницкая область, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
"РБК-Украина": в Хмельницкой области произошли взрывы, объявлена тревога