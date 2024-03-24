https://ria.ru/20240324/vzryvy-1935399845.html

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 24.03.2024

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Кривом Роге

Повторные взрывы прогремели в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T02:12

2024-03-24T02:12

2024-03-24T02:12

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

днепропетровская область

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее о взрывах в городе сообщало украинское издание "Страна.ua". "В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - сообщает ТВ в Telegram-канале со ссылкой на своих корреспондентов. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240324/sevastopol-1935395557.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кривой рог

днепропетровская область

украина

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