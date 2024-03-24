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Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 24.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:12 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/vzryvy-1935399845.html
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 24.03.2024
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Кривом Роге
Повторные взрывы прогремели в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T02:12
2024-03-24T02:12
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
днепропетровская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее о взрывах в городе сообщало украинское издание "Страна.ua". "В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - сообщает ТВ в Telegram-канале со ссылкой на своих корреспондентов. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240324/sevastopol-1935395557.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кривой рог
днепропетровская область
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в мире, кривой рог, днепропетровская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Кривом Роге

"Общественное": в Кривом Роге повторно произошли взрывы, объявлена тревога

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее о взрывах в городе сообщало украинское издание "Страна.ua".
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"В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - сообщает ТВ в Telegram-канале со ссылкой на своих корреспондентов.
Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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