https://ria.ru/20240324/vzryvy-1935393695.html

В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 24.03.2024

В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

Взрывы прогремели в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинское издание... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T00:54

2024-03-24T00:54

2024-03-24T02:29

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Взрывы в Кривом Роге", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Позднее в украинских СМИ появилась информация о повторных взрывах в городе.Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги в Днепропетровской области звучит с 21.05 мск. Сигнал тревоги звучит также в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240323/ataka-1935389019.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

россия

кривой рог

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