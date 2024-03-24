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Пострадавшие в теракте в "Крокусе" начали получать первые выплаты

Пострадавшие в теракте в "Крокусе" начали получать первые выплаты - РИА Новости, 24.03.2024

Пострадавшие в теракте в "Крокусе" начали получать первые выплаты

Пострадавшие при теракте в "Крокус Сити Холле" начали получать первые компенсации, сообщил столичный департамент труда и социальной защиты населения. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T18:46

2024-03-24T18:46

2024-03-24T19:50

теракт в "крокус сити холле"

крокус

россия

украина

владимир путин

сергей собянин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Пострадавшие при теракте в "Крокус Сити Холле" начали получать первые компенсации, сообщил столичный департамент труда и социальной защиты населения."С сегодняшнего дня в Москве и Московской области начали выплачивать единовременную материальную помощь пострадавшим в теракте людям из всех регионов. Тем, кто находится в больницах, с оформлением прямо на месте помогают социальные координаторы", — говорится в публикации в Telegram-канале.Уточняется, что выплаты от города уже получили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Саратовской, Тульской, Ярославской и Смоленской областей, а также Республики Удмуртии и Пермского края.В субботу мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение о компенсациях по три миллиона рублей семьям погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". В свою очередь пострадавшие, которым оказывают медпомощь в стационарах, получат по одному миллиону рублей, а находящиеся на амбулаторном лечении — 500 тысяч рублей.Теракт в "Крокусе"В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались по меньшей мере четверо мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" возросло до 143.Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте. Уточнялось, что четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, где для них с той стороны было подготовлено "окно". Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.В специальном обращении Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/putin-1935126467.html

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крокус, россия, украина, владимир путин, сергей собянин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)