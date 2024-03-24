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На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла - РИА Новости, 24.03.2024
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03:03 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/vulkan-1935401720.html
На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла
На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла - РИА Новости, 24.03.2024
На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла
Пепловый выброс высотой 2 километра зафиксировали специалисты в воскресенье на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщает пресс-служба главного... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T03:03
2024-03-24T03:03
эбеко
парамушир
северо-курильск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 мар – РИА Новости. Пепловый выброс высотой 2 километра зафиксировали специалисты в воскресенье на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области. "Утром 24 марта на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2 километра. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние более 5 километров", - рассказали в пресс-службе регионального главка. По информации диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для населения нет. Оборудование не зафиксировало превышение ПДК по вулканическим газам. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20240322/vulkan-1934834312.html
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эбеко, парамушир, северо-курильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Эбеко, Парамушир, Северо-Курильск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла

МЧС: на курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла высотой два километра

© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области Выброс пепла зафиксирован на вулкане Эбеко на острове Парамушир
Выброс пепла зафиксирован на вулкане Эбеко на острове Парамушир - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области
Выброс пепла зафиксирован на вулкане Эбеко на острове Парамушир. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 мар – РИА Новости. Пепловый выброс высотой 2 километра зафиксировали специалисты в воскресенье на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.
"Утром 24 марта на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2 километра. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние более 5 километров", - рассказали в пресс-службе регионального главка.
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По информации диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для населения нет. Оборудование не зафиксировало превышение ПДК по вулканическим газам.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
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