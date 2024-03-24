https://ria.ru/20240324/vulin-1935346338.html

Александр Вулин: бомбардировки НАТО были пиком однополярного мира

Александр Вулин: бомбардировки НАТО были пиком однополярного мира - РИА Новости, 24.03.2024

Александр Вулин: бомбардировки НАТО были пиком однополярного мира

В конце марта исполняется 25 лет с начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия. Как те события связаны с нынешней ситуацией на Украине, как Запад... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T12:00

2024-03-24T12:00

2024-03-24T12:00

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В конце марта исполняется 25 лет с начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия. Как те события связаны с нынешней ситуацией на Украине, как Запад использует СМИ и НКО для давления на Белград и смены его внешнеполитического курса, рассказал РИА Новости бывший министр обороны Сербии (2017-2020), министр внутренних дел (2020-2022) и директор Агентства безопасности и информации (сербские спецслужбы, 2022-2023) Александр Вулин, покинувший свой пост после введения западных санкций. Сейчас Вулин является лидером "Движения социалистов", активно участвующем в политической жизни Сербии. В 1999 году он был студентом юридического факультета и начинающим политиком, но хорошо помнит те события.– Операция НАТО объяснялась тем, что необходимо остановить кровопролитие на Балканах. Сербы понимали, что НАТО ставит именно такие цели, или сразу было понятно, что на самом деле цели другие?– Бомбардировки НАТО стали последним большим, последним безнаказанным преступлением ХХ века, за которое никогда никто не отвечал и не хочет отвечать. НАТО обманывала мир, как ранее обманывала СССР, что не будет расширяться на восток. Как впоследствии обманывала Россию, что будет соблюдать Минские соглашения (по Украине – ред.). А тогда врала всему миру, что сербы – преступники, которые проводят геноцид на территории Косово и Метохии. Потом лгали, что у Саддама Хусейна было оружие массового уничтожения, что Муаммар Каддафи хотел напасть на всю остальную планету, и что Афганистану принесут мир. Но пока НАТО врала миру, мы знали правду. Правда в том, что НАТО хотела уничтожить Сербию, а уничтожила международное право. Сербия выжила, но международное право – нет. Джинн был выпущен из бутылки. Изменения границ больше никто никогда не сможет остановить, потому что аргумента силы недостаточно.Бомбардировки Союзной Республики Югославия разбудили весь мир. Это был пик однополярного мира. Он показал, как будет выглядеть мир, если только одна сила – США – будут решать за весь мир. Это было ясным сигналом для России, КНР и всех свободных стран о том, что их ждет. Что они – следующие. Мы были подготовкой и пробой того, что может произойти позднее.Сербия выжила благодаря стойкому отпору нашей армии, народа. Наше руководство тогда во главе с президентом Милошевичем добилось Резолюции 1244. Но мы были вынуждены выйти из Косово и Метохии. У нас не было выбора, кроме как противостоять НАТО, этому большому и страшному преступлению, огромной несправедливости, невероятной потребности уничтожить малый, но свободолюбивый народ.Может быть, Бог простит НАТО, может быть он простит и тех, кто убивал наших детей, но мы – сербы – не забудем и не простим.– Насколько НАТО 25 лет назад считалась с потерями среди гражданского населения? Учитывали ли они сопутствующие жертвы, или это для них это не имело никакого значения?– Они считают, что бомбардировки были оправданными. Что каждое совершенное ими убийство – их услуга Сербии, и что именно это нас привело к демократии. Иногда, по политическим причинам, они выказывают сожаление, но исключительно по поводу, как они говорят, гражданских жертв. Но нет, нам этого недостаточно. Они не имели права убивать ни наших военных, ни полицейских. Не имели права отнять ни одной жизни. Кто имеет право убить сербского военного и сербского полицейского на сербской земле? И почему о них никто не хочет сожалеть и извиниться?Но они не думают, что хоть в чем-то ошиблись. В Белграде они наряду со всем остальным бомбили и посольство КНР, убили китайских граждан и не думают, что они ошиблись. Утверждают, что ошиблись зданием, но не ощущают никакого раскаяния, не видят своей ошибки. Поэтому пусть их Бог простит, а мы не хотим.– Вы упомянули эпизод с бомбардировкой посольства КНР. Это был некий сигнал Китаю?– Это был момент, когда однополярный мир находился на своем пике. Им никому ничего не надо было объяснять, ни перед кем не надо было оправдываться. Китайское посольство находится в центре Белграда и находилось на этом месте десятилетиями. Нет никакой вероятности, что они (НАТО – ред.) не знали об этом. В остальных случаях они много хвалились своим высокоточным оружием. И это высокоточное оружие с высокой точностью попало в китайское посольство. Они хотели продемонстрировать, что им никто ничего не может сделать, и они могут творить все, что пожелают. Это доказательство того, почему однополярный мир не должен существовать.– Бомбардировкам подвергались также предприятия. НАТО объясняла это необходимостью подорвать экономический потенциал Сербии, чтобы она не могла воевать. Действительно ли удары наносились только по объектам, связанным с военной экономикой?– Нет, конечно. Во-первых, никогда в истории цивилизации не было такого несоответствия между нападавшим и тем, на кого напали. На нас напали 19 самых современных и вооруженных государств мира, а мы были в полном одиночестве. То, что необходимо было уничтожить нашу экономику, чтобы мы не могли воевать, – это подлое, глупое и лицемерное высказывание. У НАТО была ясная цель – не только уничтожить сербскую армию, но и сербское государство, чтобы мы не смогли восстановиться и стали бы их оккупационной зоной и рынком для них. Так и произошло после 5 октября 2000 года, когда произошел путч и насильственный захват власти в Сербии. Марионеточные силы, которые тогда взяли власть, сдали весь рынок Западу. Началась грабительская приватизация. Начало всякого вмешательства НАТО – разговоры о демократии, а конец всякого натовского вмешательства – грабительская приватизация.– Каковы сейчас цели НАТО в вашем регионе?– Запад всегда воспринимал сербов как искренних союзников России. Не только искренних, но и добровольных, которых не надо покупать, им не надо платить и не нужно их принуждать. Они воспринимают сербов как естественных союзников России, которые всегда на стороне России и свободного мира. Мы – народ, который любит свободу. Поэтому НАТО хочет полного контроля над этой территорией. А чтобы его установить, он должен сербов разделить на несколько государств, не допустить, чтобы они объединились. Должен сделать Сербию малой, раздробить сербов и сделать политически незначительными. Это главный мотив и цель НАТО в регионе – оставить сербов разделенными и поставить над ними некую оккупационную власть.Одна из главных целей НАТО на этой территории в том, чтобы президент Александр Вучич больше не руководил этой страной, не объединял сербов, не давал им надежды, что они однажды будут едины. И чтобы Александр Вучич не проводил свободолюбивой политики. Цель НАТО – чтобы сербы не были свободным народом.– Можно ли представить, что Сербия вступит в Евросоюз, как этого хочет сербская оппозиция?– Прежде всего, Сербия – военно-нейтральное государство. Мы приняли резолюцию Скупщины (парламента – ред.), которая имеет силу закона, о том, что Сербия – военно-нейтральное государство и не будет членом ни одного военного блока, в том числе НАТО.ЕС неискренен с нами. Германский министр иностранных дел Анналена Бербок сказала, что как 30 лет назад в Сараево (столица Боснии и Герцоговины – ред.) защищали Европу от сербов, так сегодня защищают ее в Киеве (на Украине – ред.) от россиян. Это говорит о том, что в ЕС нет места для сербов. И что Сербия вступит в ЕС не раньше, чем туда вступит Россия, то есть никогда. Нет места для свободных сербов в ЕС. А в НАТО мы и не желаем вступать.Сербия находится на европейском пути, который завершится полноправным членством в БРИКС.– Президент Вучич часто говорит, что на Сербию давят, чтобы она поддержала западные санкции против России, в чем выражается это давление? Это визиты высокопоставленных чиновников, таких как глава МИД ФРГ Анналена Бербок, или есть какие-то материальные рычаги?– Президент Вучич – единственный свободный государственный деятель в Европе, который смеет сказать, что не будет вводить санкции против РФ и что прислушивается к своему народу. Это позиция сербского народа – мы не желаем быть частью антироссийской истерии. Давление велико. Они всегда начинают с нападок в СМИ, а потом – экономически: отзывом прямых иностранных инвестиций, замедлением инвестиций, шантажом инвестициями, замедлением нашего европейского пути, вплоть до нападок на отдельных официальных лиц.Поэтому я включен в санкционный список США. Поэтому в итоге и подал в отставку с поста главы Агентства безопасности и информации, потому что не хотел, чтобы мои санкции переносились на всю Сербию. Все это устраивают президенту Вучичу – от давления через СМИ, давления в экономике до прямых угроз политическим небытием, а вы знаете, что это очень часто может быть угрозой жизни.Если бы президент Вучич ввел санкции в отношении РФ, он бы стал самым уважаемым человеком на Западе. Его бы хвалили, любили, говорили бы, что все, что он делает – это идеально и хорошо. Но президент Вучич этого просто не сделает.– В Сербии активно работают западные СМИ. Европейские и американские холдинги имеют здесь свои телеканалы, сайты, газеты. Здесь также работает а множество НКО. Пытается ли Запад через них повлиять на менталитет сербов и отношение к событиям 25-летней давности?– С гордостью могу сказать, что Сербия – единственная страна в Европе, где можете читать и смотреть все российские СМИ. У нас все государственные кабельные операторы транслируют телеканалы RT и Россия 24. Работает агентство Sputnik. Поэтому мы можем получать информацию о том, что на самом деле происходит, и знать правду. Я действительно горжусь этим. Как вы знаете, из-за антироссийской истерии все российские СМИ на Западе запрещены. Запад показал, что все, на чем он якобы основывался, нарушил, и все это – ложь. Мы всегда думали, что на Западе свобода информации неприкосновенна, а они полностью запрещают российские СМИ. Мы думали, что собственность неприкосновенна на Западе, а они отняли все деньги, происходившие из РФ. Все, что они говорили – ложь.Разумеется, западные спецслужбы работают в Сербии посредством сектора НКО, они для этого и существуют. Вы же не думаете на в самом деле, что все эти сотни и тысячи организаций имеют неких членов, каких-то людей? Что они правда для чего-то полезного нужны и что-то делают? Какие-то "центры политики и стратегического анализа", которые состоят из одного или двух человек. Нет, их создают для формирования общественного мнения и за это им платят со стороны Запада.Я активно выступаю за то, чтобы Сербия приняла закон по образцу законов США, РФ, Франции, ФРГ, по которому строго контролируется деятельность так называемых неправительственных организаций. Который запрещает их финансирование из-за границы. Они служат для того, чтобы разрушать собственную страну.– В декабре после выборов в республиканскую Скупщину мы видели оппозиционные протесты и даже беспорядки. Это был искренний протест граждан или своего рода рычаг влияния Запада на Белград?– Цветные революции имеют свою логику. Они не происходят внезапно, в один день. После страшной трагедии, убийства девятерых детей и школьного охранника в одной из школ Белграда (в мае 2023 года – ред.), а потом – ужасной трагедии в двух селах под Белградом в Орашье и Дубоне, начали собираться (на народные сходы, – ред.) граждане. Цветные революции всегда начинаются с чего-то якобы спонтанного, важного сразу для всех. Все мы тогда были поражены и шокированы, всем нам было больно. Но затем за это взялись политики. Сначала просто как участники, а потом как организаторы протестов. В какой-то момент мирные собрания граждан перестали быть посвящены убитым детям, их участники стали заниматься исключительно политикой. Эти собрания переросли в партийные протесты. Больше никто не говорил о детях – говорили о министрах и главах служб, которых необходимо сменить.Непосредственно перед выборами (17 декабря 2023 года – ред.) мы уже знали, что они готовят своих сторонников, чтобы выступить с обвинениями в махинациях на выборах. Что они на улице должны будут захватить власть. Они были готовы в ночь выборов это сделать, ворваться в Республиканскую избирательную комиссию и призвать к блокаде трасс во всей Сербии. Но сила нашей победы (партия Вулина входила в предвыборный блок президента Александра Вучича – ред) их охладила и сбила с толку.Они думали отказаться от своих планов. Но те, от кого они получают деньги, – иностранные спецслужбы – так не считали. Они не могли бездействовать. Цель была – посмотреть, насколько структуры безопасности Сербии будут лояльны президенту Вучичу, и насколько они выдержат давление. Поэтому произошло нападение на городскую Скупщину, которое закончилось так, как закончилось. Но они просто должны были это сделать.Цветные революции всегда начинаются с чего-то, что не связано с насилием и политикой, а завершаются всегда политическим насилием. Мы выстояли. Хочу поблагодарить российские службы безопасности, которые нас оповестили о многих планах западных спецслужб, которые работали против нас. Для нас это много значило – иметь информацию и быть готовыми к тому, что происходило. Сербия соблюдала свою конституцию и законы, и мы показали, что в состоянии победить. Иначе бы сейчас бы в Сербии правили те, кого сербы не выбрали.– В июне ожидаются выборы в городскую Скупщину Белграда. Можно ли ожидать, что со стороны оппозиции будут новые акции?– Будут, без всякого сомнения. У них есть свои избиратели. Я уважаю их избирателей, но их просто недостаточно, чтобы они (лидеры оппозиции – ред.) законным путем пришли к власти. Запад будет их подталкивать, чтобы они всеми средствами пришли к власти. Чтобы они не признали поражение на следующих выборах, которое, без сомнения, произойдет. Все это – попытки держать Сербию как можно дольше в фазе политической нестабильности. С политической нестабильностью идет и экономическая нестабильность, недовольство граждан. А когда у вас есть недовольные граждане, есть возможность для революции и насильственных перемен. Это сценарий, который без сомнения, будет разыгрываться в предстоящие несколько месяцев. А наше дело – бороться.– Запад хотел бы привести к власти политиков, которые поменяли бы политический курс Сербии?– Конечно. Запад не хочет свободной и свободолюбивой Сербии. Он хочет Сербию, которая признает Косово, отречется от Республики Сербской (в Боснии и Герцеговине – ред.), которая введет санкции против РФ, а после этого вступит в НАТО, как логичный путь. Нынешняя власть, пока ей руководит Александр Вучич, не признает Косово, не отречется от Республики Сербской и не введет санкции против РФ. Какая-то другая власть, возможно, сделала бы это. Но граждане Сербии не за такую власть, они голосовали против нее.– Есть политики среди оппозиции, которые могли бы на такое пойти, если бы оказались во главе страны?– Наша оппозиция – это пронатовская оппозиция, а не левая или правая оппозиция. И эта пронатовская оппозиция считает своим величайшим успехом резолюцию Европарламента, в которой тот предложил санкции против Сербии (после выборов в Сербии Европарламент принял резолюцию, в которой допускалась возможность введения санкций в случае подтверждения наличия серьезных нарушений, а также предлагалось Сербии рассмотреть жалобы и исправить ошибки, – ред.). И это – их величайшее достижение! Думаете, они не захотят поддержать признание Косово, ввести санкции против России? Они здесь ради этого.Вопрос не в самих санкциях. Для России санкции, которые могла бы ввести Сербия, незначительны. Это мы покупаем у вас газ, а не вы у нас. Мы не можем чем-либо навредить российской экономике, если введем санкции. Санкции – это, с одной стороны, политическое давление (на Россию – ред.), с другой – психологический сигнал России, что у нее нигде нет союзников. А в долгосрочной перспективе это разрушение отношений России и Сербии настолько, чтобы Сербия никогда больше не исправила своих отношений с Россией, и навсегда осталась противником, а затем и неприятелем России. В этом заключается их желание и план, против которого мы боремся. Поэтому мы не ввели и не введем санкции в отношении РФ.Мы не можем забыть, кто мы, откуда мы и забыть все, что нас связывает с Россией. Не можем забыть, что президент Путин в 2015 году по просьбе президента Вучича предотвратил принятие резолюции Великобритании в Совбезе ООН, которая требовала провозгласить сербов народом, совершившим геноцид, геноцидным народом! После двух мировых войн, которые начали немцы, сербы должны были быть провозглашены первым геноцидным народом в истории цивилизации. После преступлений белых колонизаторов в Африке, Азии, Северной и Южной Америки, после Афганистана, Вьетнама, после бомбардировок Сербии, сербы должны были быть провозглашенными геноцидным народом. Это предотвратил президент Путин. И мы должны вводить против президента Путина санкции?! Тогда мы были бы недостойны своих предков.Современное сербское государство начало создаваться в 1804 году. Мировые державы того времени – Австро-Венгрия, Франция, Османская империя, против которой мы подняли восстание, – требовали тогда от сербов не распространять восстание на всю территорию, где живут сербы. То есть не трогать Боснию, не входить в Косово, то есть оставить его косовским албанцам, чтобы они имели свое государство. Требовали не допустить российского влияния. Прошло 200 лет, а происходит все то же самое – сербы не имеют право объединяться, должны признать Косово и должны ввести санкции против России. Ничего не изменилось.

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https://ria.ru/20240319/bayden-1934349073.html

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интервью - авторы, нато, сербия, босния и герцеговина, косово, сша, россия