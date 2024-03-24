Рейтинг@Mail.ru
"Такого мы не видели". Во Франции раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте - РИА Новости, 24.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:18 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/vsu-1935531546.html
"Такого мы не видели". Во Франции раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте
"Такого мы не видели". Во Франции раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте - РИА Новости, 24.03.2024
"Такого мы не видели". Во Франции раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте
Украинские военнослужащие деморализованы из-за ударов превосходящей по вооружениям российской армии, говорится в репортаже телеканала LCI. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T21:18
2024-03-24T21:18
в мире
киев
франция
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Украинские военнослужащие деморализованы из-за ударов превосходящей по вооружениям российской армии, говорится в репортаже телеканала LCI."Очевидно, что украинцы в сложном положении. &lt;…&gt; Мы никогда не видели украинских военных в таком деморализованном состоянии, они никогда не были настолько неуверенными в своих силах", — рассказала журналистка, побывавшая в восточноевропейской стране.Солдаты ВСУ сообщили западными репортерам, что их атакует технологически превосходящий противник, который применяет различные виды вооружений, в том числе и планирующие бомбы. По словам одного из украинских командиров, если Киеву не удастся мобилизовать еще как минимум 250 тысяч человек, попытки наносить контрудары будут бессмысленными.Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о серьезном снарядном голоде в ВСУ. По его словам, Киев начнет сдавать территории, если США и Евросоюз не возобновят поставки вооружений в нужных объемах.
https://ria.ru/20240324/zony-1935520237.html
https://ria.ru/20240324/nato-1935488450.html
киев
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3c64c6be6006686aa6b89968ea50a2bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, франция, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Франция, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Такого мы не видели". Во Франции раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте

LCI: французские журналисты никогда еще не видели ВСУ такими деморализованными

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Украинские военнослужащие деморализованы из-за ударов превосходящей по вооружениям российской армии, говорится в репортаже телеканала LCI.
"Очевидно, что украинцы в сложном положении. <…> Мы никогда не видели украинских военных в таком деморализованном состоянии, они никогда не были настолько неуверенными в своих силах", — рассказала журналистка, побывавшая в восточноевропейской стране.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
"Будут специальные зоны". В США раскрыли, что скоро случится с Украиной
Вчера, 19:52
Солдаты ВСУ сообщили западными репортерам, что их атакует технологически превосходящий противник, который применяет различные виды вооружений, в том числе и планирующие бомбы. По словам одного из украинских командиров, если Киеву не удастся мобилизовать еще как минимум 250 тысяч человек, попытки наносить контрудары будут бессмысленными.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о серьезном снарядном голоде в ВСУ. По его словам, Киев начнет сдавать территории, если США и Евросоюз не возобновят поставки вооружений в нужных объемах.
Офицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
СМИ: НАТО готовит войну против России в новом регионе
Вчера, 16:16
 
В миреКиевФранцияУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала