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"Такого мы не видели". Во Франции раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте
"Такого мы не видели". Во Франции раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте - РИА Новости, 24.03.2024
"Такого мы не видели". Во Франции раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте
Украинские военнослужащие деморализованы из-за ударов превосходящей по вооружениям российской армии, говорится в репортаже телеканала LCI. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T21:18
2024-03-24T21:18
2024-03-24T21:18
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Украинские военнослужащие деморализованы из-за ударов превосходящей по вооружениям российской армии, говорится в репортаже телеканала LCI."Очевидно, что украинцы в сложном положении. <…> Мы никогда не видели украинских военных в таком деморализованном состоянии, они никогда не были настолько неуверенными в своих силах", — рассказала журналистка, побывавшая в восточноевропейской стране.Солдаты ВСУ сообщили западными репортерам, что их атакует технологически превосходящий противник, который применяет различные виды вооружений, в том числе и планирующие бомбы. По словам одного из украинских командиров, если Киеву не удастся мобилизовать еще как минимум 250 тысяч человек, попытки наносить контрудары будут бессмысленными.Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о серьезном снарядном голоде в ВСУ. По его словам, Киев начнет сдавать территории, если США и Евросоюз не возобновят поставки вооружений в нужных объемах.
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в мире, киев, франция, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Франция, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Такого мы не видели". Во Франции раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте
LCI: французские журналисты никогда еще не видели ВСУ такими деморализованными