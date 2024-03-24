https://ria.ru/20240324/vks-1935466394.html

ВКС России нанесли удары по местам испытаний безэкипажных катеров ВСУ

ВКС России нанесли удары по местам испытаний безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости, 24.03.2024

ВКС России нанесли удары по местам испытаний безэкипажных катеров ВСУ

Вооруженные силы нанесли высокоточный удар ракетами и беспилотниками по местам испытаний безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T13:54

2024-03-24T13:54

2024-03-24T14:54

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-космические силы россии

россия

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли высокоточный удар ракетами и беспилотниками по местам испытаний безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров", — сказали в ведомстве.Там уточнили, что удар нарушил работу предприятий промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов. Кроме того, при атаке уничтожили военную технику и средства поражения иностранного производства, переданные Украине странами НАТО."Все цели удара достигнуты", — добавили в министерстве.Российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.

https://ria.ru/20240324/su-24-1935430668.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, россия