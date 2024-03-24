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ВКС России нанесли удары по местам испытаний безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости, 24.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:54 24.03.2024 (обновлено: 14:54 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/vks-1935466394.html
ВКС России нанесли удары по местам испытаний безэкипажных катеров ВСУ
ВКС России нанесли удары по местам испытаний безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости, 24.03.2024
ВКС России нанесли удары по местам испытаний безэкипажных катеров ВСУ
Вооруженные силы нанесли высокоточный удар ракетами и беспилотниками по местам испытаний безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T13:54
2024-03-24T14:54
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-космические силы россии
россия
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли высокоточный удар ракетами и беспилотниками по местам испытаний безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров", — сказали в ведомстве.Там уточнили, что удар нарушил работу предприятий промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов. Кроме того, при атаке уничтожили военную технику и средства поражения иностранного производства, переданные Украине странами НАТО."Все цели удара достигнуты", — добавили в министерстве.Российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20240324/su-24-1935430668.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-космические силы России, Россия
ВКС России нанесли удары по местам испытаний безэкипажных катеров ВСУ

МО: ВКС России атаковали места сборки безэкипажных катеров на Украине

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкВКС РФ в зоне проведения спецоперации
ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли высокоточный удар ракетами и беспилотниками по местам испытаний безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны.
«
"Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров", — сказали в ведомстве.
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Там уточнили, что удар нарушил работу предприятий промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.
Кроме того, при атаке уничтожили военную технику и средства поражения иностранного производства, переданные Украине странами НАТО.
«
"Все цели удара достигнуты", — добавили в министерстве.
Российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-космические силы РоссииРоссия
 
 
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