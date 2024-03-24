https://ria.ru/20240324/unichtozhenie-1935498839.html

Развожаев предупредил о ликвидации обломков сбитых ракет под Севастополем

Развожаев предупредил о ликвидации обломков сбитых ракет под Севастополем - РИА Новости, 24.03.2024

Развожаев предупредил о ликвидации обломков сбитых ракет под Севастополем

Взрывоопасные предметы, обнаруженные после ночной ракетной атаки на Севастополь, уничтожат на полигоне за городом, сообщил губернатор Михаил Развожаев в... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T17:18

2024-03-24T17:18

2024-03-24T17:18

происшествия

севастополь

михаил развожаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Взрывоопасные предметы, обнаруженные после ночной ракетной атаки на Севастополь, уничтожат на полигоне за городом, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram–канале. "Ориентировочно с 16.30 до 17.30 на полигоне в районе Кара-Кобы произведут плановое уничтожение взрывоопасных предметов, которые были обнаружены в разных местах города после ракетной атаки. Если услышите громкие звуки, не переживайте", - написал Развожаев.Воздушную тревогу в городе объявили в субботу 22.44 мск. Губернатор Развожаев сообщил о том, что ПВО сбила больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры. Один человек погиб и четверо пострадали в результате ночной ракетной атаки, сообщил он.

https://ria.ru/20240324/transport-1935487810.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, севастополь, михаил развожаев