https://ria.ru/20240324/unichtozhenie-1935498839.html
Развожаев предупредил о ликвидации обломков сбитых ракет под Севастополем
Развожаев предупредил о ликвидации обломков сбитых ракет под Севастополем - РИА Новости, 24.03.2024
Развожаев предупредил о ликвидации обломков сбитых ракет под Севастополем
Взрывоопасные предметы, обнаруженные после ночной ракетной атаки на Севастополь, уничтожат на полигоне за городом, сообщил губернатор Михаил Развожаев в... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T17:18
2024-03-24T17:18
2024-03-24T17:18
происшествия
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Взрывоопасные предметы, обнаруженные после ночной ракетной атаки на Севастополь, уничтожат на полигоне за городом, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram–канале. "Ориентировочно с 16.30 до 17.30 на полигоне в районе Кара-Кобы произведут плановое уничтожение взрывоопасных предметов, которые были обнаружены в разных местах города после ракетной атаки. Если услышите громкие звуки, не переживайте", - написал Развожаев.Воздушную тревогу в городе объявили в субботу 22.44 мск. Губернатор Развожаев сообщил о том, что ПВО сбила больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры. Один человек погиб и четверо пострадали в результате ночной ракетной атаки, сообщил он.
https://ria.ru/20240324/transport-1935487810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, михаил развожаев
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев
Развожаев предупредил о ликвидации обломков сбитых ракет под Севастополем
Взрывоопасные осколки сбитых ракет уничтожат на полигоне в Севастополе