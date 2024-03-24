Рейтинг@Mail.ru
Развожаев предупредил о ликвидации обломков сбитых ракет под Севастополем - РИА Новости, 24.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/unichtozhenie-1935498839.html
Развожаев предупредил о ликвидации обломков сбитых ракет под Севастополем
Развожаев предупредил о ликвидации обломков сбитых ракет под Севастополем - РИА Новости, 24.03.2024
Развожаев предупредил о ликвидации обломков сбитых ракет под Севастополем
Взрывоопасные предметы, обнаруженные после ночной ракетной атаки на Севастополь, уничтожат на полигоне за городом, сообщил губернатор Михаил Развожаев в... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T17:18
2024-03-24T17:18
происшествия
севастополь
михаил развожаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Взрывоопасные предметы, обнаруженные после ночной ракетной атаки на Севастополь, уничтожат на полигоне за городом, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram–канале. "Ориентировочно с 16.30 до 17.30 на полигоне в районе Кара-Кобы произведут плановое уничтожение взрывоопасных предметов, которые были обнаружены в разных местах города после ракетной атаки. Если услышите громкие звуки, не переживайте", - написал Развожаев.Воздушную тревогу в городе объявили в субботу 22.44 мск. Губернатор Развожаев сообщил о том, что ПВО сбила больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры. Один человек погиб и четверо пострадали в результате ночной ракетной атаки, сообщил он.
https://ria.ru/20240324/transport-1935487810.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_f42f36b8c7e89bc3f3d0667ae918a395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, севастополь, михаил развожаев
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев
Развожаев предупредил о ликвидации обломков сбитых ракет под Севастополем

Взрывоопасные осколки сбитых ракет уничтожат на полигоне в Севастополе

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Вид на Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Взрывоопасные предметы, обнаруженные после ночной ракетной атаки на Севастополь, уничтожат на полигоне за городом, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram–канале.
«
"Ориентировочно с 16.30 до 17.30 на полигоне в районе Кара-Кобы произведут плановое уничтожение взрывоопасных предметов, которые были обнаружены в разных местах города после ракетной атаки. Если услышите громкие звуки, не переживайте", - написал Развожаев.
Воздушную тревогу в городе объявили в субботу 22.44 мск. Губернатор Развожаев сообщил о том, что ПВО сбила больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры. Один человек погиб и четверо пострадали в результате ночной ракетной атаки, сообщил он.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Развожаев сообщил о повреждении транспорта при ночной атаке на Севастополь
Вчера, 16:11
 
ПроисшествияСевастопольМихаил Развожаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала