https://ria.ru/20240324/unichtozhenie-1935421371.html

Произошло молниеносно. СМИ раскрыли, что Россия уничтожила на Украине

Произошло молниеносно. СМИ раскрыли, что Россия уничтожила на Украине - РИА Новости, 24.03.2024

Произошло молниеносно. СМИ раскрыли, что Россия уничтожила на Украине

Российские беспилотники молниеносно обнаруживают и уничтожают лучшее оружие Вооруженных сил Украины, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T09:20

2024-03-24T09:20

2024-03-24T09:20

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российские беспилотники молниеносно обнаруживают и уничтожают лучшее оружие Вооруженных сил Украины, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes."Украинским командирам должно быть донельзя очевидно, что их войска и техника больше не находятся в безопасности в пределах 80 километрах от линии фронта. Особенно в дневное время на открытой местности", — говорится в материале.Как указал эксперт, российские военные на Украине применяют тактику "цепочки уничтожения": беспилотники обнаруживают цели глубоко за линией фронта, а затем по ним наносят удар с воздуха или артиллерией.Обозреватель подчеркнул, что за последнее время жертвами подобной тактики стали лучшие образцы оружия ВСУ, такие как системы ПВО Patriot или ракетные комплексы HIMARS.В среду министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.

https://ria.ru/20240319/vsu-1934205673.html

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украина, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, forbes, в мире, политика