https://ria.ru/20240324/ulika-1935434690.html

Захарова прокомментировала заявление США о непричастности Украины к теракту

Захарова прокомментировала заявление США о непричастности Украины к теракту - РИА Новости, 24.03.2024

Захарова прокомментировала заявление США о непричастности Украины к теракту

До окончания расследования теракта в "Крокусе" любое оправдание Киева Вашингтоном должно рассматриваться как улика, заявила официальный представитель МИД России РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T10:44

2024-03-24T10:44

2024-03-24T11:39

теракт в "крокус сити холле"

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

украина

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. До окончания расследования теракта в "Крокусе" любое оправдание Киева Вашингтоном должно рассматриваться как улика, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. "Пока следствие по теракту в "Крокус cити холл" не завершится, любая фраза от Вашингтона, оправдывающая Киев, должна рассматриваться как улика", — написала она. Теракт в "Крокусе"В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, где для них со стороны постсоветской республики было подготовлено "окно". Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.В обращении к гражданам Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

сша

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, украина