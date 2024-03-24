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В Киеве захотели повторить наступление вермахта "до Волги" - РИА Новости, 24.03.2024
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18:33 24.03.2024 (обновлено: 18:38 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/ukraina-1935511036.html
В Киеве захотели повторить наступление вермахта "до Волги"
В Киеве захотели повторить наступление вермахта "до Волги" - РИА Новости, 24.03.2024
В Киеве захотели повторить наступление вермахта "до Волги"
Украинская армия должна повторить наступление немецко-фашистских войск, которые в 1942 году пытались закрепиться на Волге и захватить Сталинград, заявил... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T18:33
2024-03-24T18:38
в мире
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сталинград
сергей кривонос
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Украинская армия должна повторить наступление немецко-фашистских войск, которые в 1942 году пытались закрепиться на Волге и захватить Сталинград, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."Хотя бы до Волги дойти. Это было бы неплохо, что там до Волги идти. Если от Луганской области, то недалеко. С примером немецкого наступления 1942 года это можно достаточно быстро организовать", — утверждает он.Киевские чиновники и военные деятели регулярно делают одиозные заявления о России. Так, бывший глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко утверждал, что существует украинская "империя", которая якобы привнесла европейскую культуру и христианство на "евроазиатские пространства" до самого Владивостока.Германское командование планировало летом 1942 года разбить советские войска на юге СССР, овладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие центр государства с Кавказом, и создать условия для окончания войны в свою пользу.Этот план был сорван советским командованием. В результате Сталинградской битвы, начавшейся 17 июля 1942 года, и благодаря контрударам Красной армии удалось окружить 22 дивизии вермахта численностью 300 тысяч человек. Полностью заблокированная немецкая группировка, которой командовал генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс, капитулировала в начале февраля 1943 года. Сталинградская битва положила начало коренному перелому во Второй мировой войне.
https://ria.ru/20240324/nato-1935488450.html
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в мире, кавказ, киев, сталинград, сергей кривонос, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Кавказ, Киев, Сталинград, Сергей Кривонос, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
В Киеве захотели повторить наступление вермахта "до Волги"

Украинский генерал захотел повторить наступление вермахта до Волги

CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Сергей Кривонос
Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
Сергей Кривонос. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Украинская армия должна повторить наступление немецко-фашистских войск, которые в 1942 году пытались закрепиться на Волге и захватить Сталинград, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой".
"Хотя бы до Волги дойти. Это было бы неплохо, что там до Волги идти. Если от Луганской области, то недалеко. С примером немецкого наступления 1942 года это можно достаточно быстро организовать", — утверждает он.
Офицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
СМИ: НАТО готовит войну против России в новом регионе
Вчера, 16:16
Киевские чиновники и военные деятели регулярно делают одиозные заявления о России. Так, бывший глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко утверждал, что существует украинская "империя", которая якобы привнесла европейскую культуру и христианство на "евроазиатские пространства" до самого Владивостока.
Германское командование планировало летом 1942 года разбить советские войска на юге СССР, овладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие центр государства с Кавказом, и создать условия для окончания войны в свою пользу.
Этот план был сорван советским командованием. В результате Сталинградской битвы, начавшейся 17 июля 1942 года, и благодаря контрударам Красной армии удалось окружить 22 дивизии вермахта численностью 300 тысяч человек. Полностью заблокированная немецкая группировка, которой командовал генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс, капитулировала в начале февраля 1943 года. Сталинградская битва положила начало коренному перелому во Второй мировой войне.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Не ожидали. СМИ раскрыли, как ход России в зоне СВО обескуражил Запад
Вчера, 10:26
 
В миреКавказКиевСталинградСергей КривоносСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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