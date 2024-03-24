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"Они уже понимают". В США сообщили Украине ужасающие новости - РИА Новости, 24.03.2024
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12:44 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/ukraina-1935456015.html
"Они уже понимают". В США сообщили Украине ужасающие новости
"Они уже понимают". В США сообщили Украине ужасающие новости - РИА Новости, 24.03.2024
"Они уже понимают". В США сообщили Украине ужасающие новости
Главы стран Европейского союза понимают, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T12:44
2024-03-24T12:44
в мире
украина
франция
россия
борис писториус
олаф шольц
эммануэль макрон
нато
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Главы стран Европейского союза понимают, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для сайта Weapons and Strategy."Все они уже понимают, что русские выигрывают на Украине, а сама страна постепенно терпит крах", — говорится в материале.Обозреватель подчеркнул, что именно из-за тяжелого положения ВСУ на фронте президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает вариант с отправкой западных войск на Украину, но, как отмечает Брайен, это не поможет Киеву, поскольку армии НАТО не в состоянии противостоять российским силам.Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также говорил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240324/khod-1935431441.html
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в мире, украина, франция, россия, борис писториус, олаф шольц, эммануэль макрон, нато, вооруженные силы украины, евросоюз, политика
В мире, Украина, Франция, Россия, Борис Писториус, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, НАТО, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Политика
"Они уже понимают". В США сообщили Украине ужасающие новости

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: лидеры ЕС понимают, что Украина проигрывает

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Главы стран Европейского союза понимают, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для сайта Weapons and Strategy.
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"Все они уже понимают, что русские выигрывают на Украине, а сама страна постепенно терпит крах", — говорится в материале.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Не ожидали. СМИ раскрыли, как ход России в зоне СВО обескуражил Запад
Вчера, 10:26
Обозреватель подчеркнул, что именно из-за тяжелого положения ВСУ на фронте президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает вариант с отправкой западных войск на Украину, но, как отмечает Брайен, это не поможет Киеву, поскольку армии НАТО не в состоянии противостоять российским силам.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также говорил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Произошло молниеносно. СМИ раскрыли, что Россия уничтожила на Украине
Вчера, 09:20
Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
"В сторону Киева". В США рассказали, какая катастрофа ждет Украину
Вчера, 11:31
 
В миреУкраинаФранцияРоссияБорис ПисториусОлаф ШольцЭммануэль МакронНАТОВооруженные силы УкраиныЕвросоюзПолитика
 
 
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