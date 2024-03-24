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В Крыму призвали признать киевский режим террористическим - РИА Новости, 24.03.2024
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07:56 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/ukraina-1935411571.html
В Крыму призвали признать киевский режим террористическим
В Крыму призвали признать киевский режим террористическим - РИА Новости, 24.03.2024
В Крыму призвали признать киевский режим террористическим
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что на сегодня есть все основания для признания киевского режима террористическим. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T07:56
2024-03-24T07:56
владимир константинов
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что на сегодня есть все основания для признания киевского режима террористическим. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время. Предварительно, сбито больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры, а также падение ракет на здания. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. "Основания для признания киевского режима однозначно незаконным и террористическим имеются, и они основательнее, чем только материальный урон. Разве можно оценить в деньгах массовые убийства русских людей, в том числе - своих граждан, как в той же Буче, надругательство над нашими святынями, морально-политическое растление целых поколений, террористические акты, совершенные от имени Украины или при попустительстве в отношении, в том числе, Крыма", - сказал Константинов РИА Новости. К примеру, по его словам, энергоблокада Крыма является типичным поведением террористического государства. Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС - "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.
https://ria.ru/20240324/porazhenie-1935403693.html
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владимир константинов, михаил развожаев, украина, республика крым, в мире, россия
Владимир Константинов, Михаил Развожаев, Украина, Республика Крым, В мире, Россия
В Крыму призвали признать киевский режим террористическим

Глава крымского парламента призвал признать киевский режим террористическим

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что на сегодня есть все основания для признания киевского режима террористическим.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время. Предварительно, сбито больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры, а также падение ракет на здания. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали.
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"Основания для признания киевского режима однозначно незаконным и террористическим имеются, и они основательнее, чем только материальный урон. Разве можно оценить в деньгах массовые убийства русских людей, в том числе - своих граждан, как в той же Буче, надругательство над нашими святынями, морально-политическое растление целых поколений, террористические акты, совершенные от имени Украины или при попустительстве в отношении, в том числе, Крыма", - сказал Константинов РИА Новости.
К примеру, по его словам, энергоблокада Крыма является типичным поведением террористического государства.
Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС - "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.
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