https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html

"Осталось недолго". Зеленский лишился важной поддержки

"Осталось недолго". Зеленский лишился важной поддержки - РИА Новости, 24.03.2024

"Осталось недолго". Зеленский лишился важной поддержки

Верховная рада оказалась на пороге самоликвидации, утверждают украинские медиа. Депутаты "Слуги народа" больше не хотят бездумно давить на кнопки во время... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T08:00

2024-03-24T08:00

2024-03-24T08:02

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россия

дмитрий разумков

петр порошенко

юрий бойко

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Верховная рада оказалась на пороге самоликвидации, утверждают украинские медиа. Депутаты "Слуги народа" больше не хотят бездумно давить на кнопки во время голосований и ищут другую работу. А оппозиция не пытается взять власть, так как не желает брать на себя ответственность за ведение боевых действий и прочие сопутствующие проблемы. Государство стремительно деградирует. Что происходит на Украине — в материале РИА Новости.Больше не слугиУ Зеленского больше нет подавляющего большинства в парламенте, уверяют СМИ. При этом депутаты "Слуги народа" считают, что он бросил их на произвол судьбы, хотя они шли в политику только ради него. Последний раз президент выступал в Верховной раде 21 февраля. Пытался поддержать боевой дух, но его речь восприняли иначе.По словам одного из депутатов, Зеленский дал понять: одно дело — офис президента, который он возглавляет лично, другое — "Слуга народа" под руководством Давида Арахамии. "То есть мы уже не в президентской команде? Для многих это стало главным итогом встречи", — признался он "Украинской правде".Необходимость перезагрузки политической системы очевидна, однако ни парламентских, ни президентских выборов в ближайшем будущем не ожидается. Хотя по конституции Украина — парламентско-президентская республика, Зеленский сосредоточил в своих руках всю полноту власти. Верховная рада больше не может даже контролировать работу правительства — еще несколько лет назад такое было немыслимо. Дошло до того, что министры предпочитают общаться с журналистами, а не депутатами.В результате парламентская фракция "Слуги народа" сократилась с 254 до 235 человек, в голосованиях же участвуют в лучшем случае 180. Остальные либо открыто конфликтуют с президентской партией, либо занимаются саботажем, прогуливая заседания. Некоторые просят, чтобы им разрешили сложить мандат, потому что они не видят смысла в этой работе, зато могут устроиться в другое место на большую зарплату. Однако вместо того, чтобы прислушаться к депутатам и найти компромисс, Зеленский только усиливает контроль над ними. Например, теперь каждый обязан согласовывать с администрацией главы государства заграничные командировки. Иначе не выпустят из страны.Все против всех"Сегодня нет Верховной рады, кабмина, а есть офис президента. Все решения принимает президент", — заявил экс-спикер парламента Дмитрий Разумков. Между тем у оппозиции в общей сложности наберется 220-230 голосов. Но о создании антипрезидентского фронта речь все равно не идет.Противники Зеленского — бывший глава государства Петр Порошенко, один из лидеров запрещенной в стране ОПЗЖ Юрий Бойко, экс-премьер Юлия Тимошенко и тот же Дмитрий Разумков — никогда не договорятся. Кроме того, кажется, их устраивает, что в такой сложный период страной управляют не они.Оппозиционеры зачастую решают собственные сиюминутные задачи, а не борются за власть. Например, подконтрольные Бойко депутаты нередко поддерживают инициативы Зеленского, чтобы отвести от себя президентский гнев. В том числе они проголосовали за скандальный законопроект о мобилизации.Украинский политолог Константин Бондаренко в интервью одному из национальных медиа отметил, что Украина разделилась на страну и государство. "Есть много поводов для недовольства: насильственная мобилизация, поражения на фронтах. <…> Люди начинают задавать неудобные вопросы: сколько погибло и еще погибнет? Зеленский играет на упреждение, заранее обвиняя во всех волнениях Россию. <…> Но в какой-то момент народ может продемонстрировать, что больше не верит президенту", — предупреждает он.Будни диктатурыЭксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что о полноценном политическом кризисе на Украине пока говорить преждевременно. "Ветви власти, как могут, справляются со своими обязанностями. Что касается депутатов, которым не нравится их роль, то они должны смириться с получением зарплаты за безделье. В конце концов их положение намного лучше, чем у большинства украинцев. А бессмысленным институтом парламент стал в тот момент, когда Зеленский сформировал в нем монобольшинство. Просто сейчас "слуг народа" вынуждают голосовать за непопулярную мобилизацию и они нервничают сильнее обычного", — поясняет он.Также Денисов напомнил, что на Украине по-прежнему несколько центров силы, которые борются за место под солнцем. Другое дело, что в условиях СВО их возможности ограничены.По мнению политолога Александра Дудчака, политическая ситуация на Украине напоминает предвыборный период. Порошенко и другие оппозиционеры критикуют президента, но сами не стремятся взять власть. Они как будто ждут решения западных кураторов, которые должны выбрать между ними и Зеленским. "Критика в его адрес нарастает, главу государства обвиняют во всех грехах. До этого возмущались военные, теперь депутаты Верховной рады. <…> Выборов не будет, но есть другие способы сменить власть", — подчеркивает эксперт.В целом специалисты считают, что в ходе военного конфликта Украина окончательно оформилась как авторитарное государство. Причем основу для этого заложили задолго до широкомасштабных боевых действий.

https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html

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украина, россия, дмитрий разумков, петр порошенко, юрий бойко, верховная рада украины