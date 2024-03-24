Рейтинг@Mail.ru
"Приведет к коллапсу". В США назвали угрозу для НАТО и ЕС из-за Украины - РИА Новости, 24.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/ugroza-1935491325.html
"Приведет к коллапсу". В США назвали угрозу для НАТО и ЕС из-за Украины
"Приведет к коллапсу". В США назвали угрозу для НАТО и ЕС из-за Украины - РИА Новости, 24.03.2024
"Приведет к коллапсу". В США назвали угрозу для НАТО и ЕС из-за Украины
Поражение Украины в конфликте с Россией приведет к расколу в Североатлантическом альянсе и Европейском союзе, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T16:32
2024-03-24T16:32
в мире
украина
франция
россия
скотт риттер
эммануэль макрон
олаф шольц
вооруженные силы сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935013405_0:183:3077:1914_1920x0_80_0_0_69ba4c99b840b772fd3e9865d3c29424.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Поражение Украины в конфликте с Россией приведет к расколу в Североатлантическом альянсе и Европейском союзе, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Если Украина потерпит поражение, а это произойдет, то это будет поражение и для НАТО и Евросоюза. После этого будет глубокий раскол внутри обеих организаций, который приведет к их коллапсу", — утверждает он.По его словам, альянс и ЕС оба поставили свое будущее на победу Украины, которая никогда не станет реальной. Риттер также предупредил, что если западные страны направят свои войска с целью избежать поражения Киева, то их будет ждать лишь разгром от рук российских военных.Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также говорил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240324/ukraina-1935456015.html
https://ria.ru/20240324/udar-1935466239.html
https://ria.ru/20240324/ukraina-1935445400.html
украина
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935013405_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_3f9a3b5db31aced0965ddbaa111e1b00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, россия, скотт риттер, эммануэль макрон, олаф шольц, вооруженные силы сша, евросоюз, нато, политика
В мире, Украина, Франция, Россия, Скотт Риттер, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Вооруженные силы США, Евросоюз, НАТО, Политика
"Приведет к коллапсу". В США назвали угрозу для НАТО и ЕС из-за Украины

Экс-разведчик Риттер: поражение Украины приведет к расколу в НАТО и ЕС

© AFP 2024 / WOJTEK RADWANSKIФранцузские военнослужащие на танках "Леклерк"
Французские военнослужащие на танках Леклерк - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© AFP 2024 / WOJTEK RADWANSKI
Французские военнослужащие на танках "Леклерк" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Поражение Украины в конфликте с Россией приведет к расколу в Североатлантическом альянсе и Европейском союзе, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«
"Если Украина потерпит поражение, а это произойдет, то это будет поражение и для НАТО и Евросоюза. После этого будет глубокий раскол внутри обеих организаций, который приведет к их коллапсу", — утверждает он.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
"Они уже понимают". В США сообщили Украине ужасающие новости
Вчера, 12:44
По его словам, альянс и ЕС оба поставили свое будущее на победу Украины, которая никогда не станет реальной. Риттер также предупредил, что если западные страны направят свои войска с целью избежать поражения Киева, то их будет ждать лишь разгром от рук российских военных.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также говорил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
"Колоссальный ущерб". На Западе раскрыли, что Россия приготовила ВСУ
Вчера, 13:52
Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
"В сторону Киева". В США рассказали, какая катастрофа ждет Украину
Вчера, 11:31
 
В миреУкраинаФранцияРоссияСкотт РиттерЭммануэль МакронОлаф ШольцВооруженные силы СШАЕвросоюзНАТОПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала