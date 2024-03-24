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Полный коллапс. На Западе пришли в ужас после массированного удара России
Полный коллапс. На Западе пришли в ужас после массированного удара России - РИА Новости, 24.03.2024
Полный коллапс. На Западе пришли в ужас после массированного удара России
Массированный удар России по украинским военным и энергоструктурным объектам утром 22 марта стал самым крупным и самым технически изощренным за все время... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T05:30
2024-03-24T05:30
2024-03-24T06:53
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
зрк с-300
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Массированный удар России по украинским военным и энергоструктурным объектам утром 22 марта стал самым крупным и самым технически изощренным за все время спецоперации, заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran."Мы увидели то, что я считаю самыми массированными ракетными атаками из тех, что Россия проводила против Украины. <...> И все это все это было очень сложно организовано, гораздо сложнее, чем то, что было в прошлом году", — отметил эксперт.По его словам, удары России включали в себя умелое комбинирование дронов и ракетных ударов. Массовое применение маневрирующих беспилотников запутывало украинских зенитчиков, в то время как аппаратура ВСУ подвергалась тотальному воздействию российских средств РЭБ, описал Меркурис.Большой вклад в успех ударов внесло и общее истощение украинской ПВО, отметил он. Как заметил аналитик, за последние недели российская армия уничтожила на передовой множество ЗРК Patriot и С-300."Украинская ПВО сейчас близится к полному коллапсу", — выразил мнение Меркурис.Утром 22 марта российские войска нанесли массированный ударам по объектам на территории Украины. Подполье зафиксировало прилеты по ТЭЦ и оборонным заводам в Харькове, расположениям ВСУ в районе Одессы, аэродрому Коломыя в Ивано-Франковской области, заводу "Мотор Сич" и Днепровской ГЭС в Запорожье. Активисты также сообщили об ударах по Днепропетровску, Кривому Рогу, Житомиру, Кременчугу и Хмельницкой области.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934966383.html
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в мире, россия, украина, великобритания, вооруженные силы украины, зрк с-300, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Великобритания, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Полный коллапс. На Западе пришли в ужас после массированного удара России
Аналитик Меркурис: Россия нанесла самые мощные удары за весь конфликт