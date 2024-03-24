https://ria.ru/20240324/udar-1935436310.html

ВС России ударили по штурмовой бригаде "Лють" в Харькове, сообщило подполье

ВС России ударили по штурмовой бригаде "Лють" в Харькове, сообщило подполье - РИА Новости, 24.03.2024

ВС России ударили по штурмовой бригаде "Лють" в Харькове, сообщило подполье

Российские военные ликвидировали по меньшей мере 30 украинских силовиков при ударе по расположениям ВСУ в Харькове, включая место дислокации штурмовой бригады... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T10:52

2024-03-24T10:52

2024-03-24T11:57

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

харьков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935443093_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_41483b65b5cfb6542fd6c626a94b76d2.jpg

ДОНЕЦК, 24 мар — РИА Новости. Российские военные ликвидировали по меньшей мере 30 украинских силовиков при ударе по расположениям ВСУ в Харькове, включая место дислокации штурмовой бригады "Лють", рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих харьковских коллег."Двадцать третьего марта была нанесена серия ударов по военным объектам в городе Харьков, который пришелся по общежитиям Харьковского национального университета внутренних дел, известного в Харькове как школа МВД "Бандурки", — сказал собеседник агентства.Подполье Харькова отметило, что в общежитиях и самом университете находились неонацисты различных группировок, в том числе из штурмовой бригады Национальной полиции "Лють". Наличие иностранных военных уточняется, сказал Лебедев. После удара, по его словам, силовики оцепили ближайшие районы, и пока скорые не увезли всех убитых и раненых, не снимали оцепление оцепление."О качестве прилета говорит то, что скорых было задействовано более десятка", — добавил подпольщик.По его данным, ночью 23 марта был нанесен удар и по расположению украинских военных в санатории посёлка имени Герцена в Харькове. "По свидетельствам харьковчан, в санатории было расположение военных. ВСУ это или нацбатальоны – сведения пока разнятся. Известно, что жившие в санатории военные были хорошо вооружены и экипированы. По словам нашей агентуры, погибших около тридцати", — заключил Лебедев.В последние дни российская армия регулярно бьет по военным и военно-промышленным объектам в Харькове, в том числе поражая подразделения ВСУ, задействованные в нападениях на Белгородскую область. В минувшую пятницу подполье сообщало, что под российский удар по Харькову попали стратегический завод "Электротяжмаш", где была военная техника, а также входящий в концерн "Укроборонпром" Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ. Подпольщики отмечали, что под удар могли попасть украинские офицеры, участвующие в операциях с попытками проникнуть в Белгородскую область, и группа иностранных наемников.

https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html

https://ria.ru/20240324/su-24-1935430668.html

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Координатор Николаевского подполья о ликвидации 30 силовиков ВСУ в Харькове По меньшей мере 30 украинских силовиков убиты ударом ВС РФ по расположениям ВСУ в Харькове, включая место дислокации штурмовой бригады "Лють", рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих харьковских коллег. 2024-03-24T10:52 true PT1M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьков