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ВС России ударили по штурмовой бригаде "Лють" в Харькове, сообщило подполье - РИА Новости, 24.03.2024
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10:52 24.03.2024 (обновлено: 11:57 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/udar-1935436310.html
ВС России ударили по штурмовой бригаде "Лють" в Харькове, сообщило подполье
ВС России ударили по штурмовой бригаде "Лють" в Харькове, сообщило подполье - РИА Новости, 24.03.2024
ВС России ударили по штурмовой бригаде "Лють" в Харькове, сообщило подполье
Российские военные ликвидировали по меньшей мере 30 украинских силовиков при ударе по расположениям ВСУ в Харькове, включая место дислокации штурмовой бригады... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T10:52
2024-03-24T11:57
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьков
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ДОНЕЦК, 24 мар — РИА Новости. Российские военные ликвидировали по меньшей мере 30 украинских силовиков при ударе по расположениям ВСУ в Харькове, включая место дислокации штурмовой бригады "Лють", рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих харьковских коллег."Двадцать третьего марта была нанесена серия ударов по военным объектам в городе Харьков, который пришелся по общежитиям Харьковского национального университета внутренних дел, известного в Харькове как школа МВД "Бандурки", — сказал собеседник агентства.Подполье Харькова отметило, что в общежитиях и самом университете находились неонацисты различных группировок, в том числе из штурмовой бригады Национальной полиции "Лють". Наличие иностранных военных уточняется, сказал Лебедев. После удара, по его словам, силовики оцепили ближайшие районы, и пока скорые не увезли всех убитых и раненых, не снимали оцепление оцепление."О качестве прилета говорит то, что скорых было задействовано более десятка", — добавил подпольщик.По его данным, ночью 23 марта был нанесен удар и по расположению украинских военных в санатории посёлка имени Герцена в Харькове. "По свидетельствам харьковчан, в санатории было расположение военных. ВСУ это или нацбатальоны – сведения пока разнятся. Известно, что жившие в санатории военные были хорошо вооружены и экипированы. По словам нашей агентуры, погибших около тридцати", — заключил Лебедев.В последние дни российская армия регулярно бьет по военным и военно-промышленным объектам в Харькове, в том числе поражая подразделения ВСУ, задействованные в нападениях на Белгородскую область. В минувшую пятницу подполье сообщало, что под российский удар по Харькову попали стратегический завод "Электротяжмаш", где была военная техника, а также входящий в концерн "Укроборонпром" Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ. Подпольщики отмечали, что под удар могли попасть украинские офицеры, участвующие в операциях с попытками проникнуть в Белгородскую область, и группа иностранных наемников.
https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html
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Координатор Николаевского подполья о ликвидации 30 силовиков ВСУ в Харькове
По меньшей мере 30 украинских силовиков убиты ударом ВС РФ по расположениям ВСУ в Харькове, включая место дислокации штурмовой бригады "Лють", рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих харьковских коллег.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьков
ВС России ударили по штурмовой бригаде "Лють" в Харькове, сообщило подполье

Подполье: ВС России ударили по штурмовой бригаде ВСУ "Лють" в Харькове

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 мар — РИА Новости. Российские военные ликвидировали по меньшей мере 30 украинских силовиков при ударе по расположениям ВСУ в Харькове, включая место дислокации штурмовой бригады "Лють", рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих харьковских коллег.
"Двадцать третьего марта была нанесена серия ударов по военным объектам в городе Харьков, который пришелся по общежитиям Харьковского национального университета внутренних дел, известного в Харькове как школа МВД "Бандурки", — сказал собеседник агентства.
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Подполье Харькова отметило, что в общежитиях и самом университете находились неонацисты различных группировок, в том числе из штурмовой бригады Национальной полиции "Лють". Наличие иностранных военных уточняется, сказал Лебедев.
После удара, по его словам, силовики оцепили ближайшие районы, и пока скорые не увезли всех убитых и раненых, не снимали оцепление оцепление.
"О качестве прилета говорит то, что скорых было задействовано более десятка", — добавил подпольщик.
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По его данным, ночью 23 марта был нанесен удар и по расположению украинских военных в санатории посёлка имени Герцена в Харькове.
"По свидетельствам харьковчан, в санатории было расположение военных. ВСУ это или нацбатальоны – сведения пока разнятся. Известно, что жившие в санатории военные были хорошо вооружены и экипированы. По словам нашей агентуры, погибших около тридцати", — заключил Лебедев.
В последние дни российская армия регулярно бьет по военным и военно-промышленным объектам в Харькове, в том числе поражая подразделения ВСУ, задействованные в нападениях на Белгородскую область.
В минувшую пятницу подполье сообщало, что под российский удар по Харькову попали стратегический завод "Электротяжмаш", где была военная техника, а также входящий в концерн "Укроборонпром" Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ. Подпольщики отмечали, что под удар могли попасть украинские офицеры, участвующие в операциях с попытками проникнуть в Белгородскую область, и группа иностранных наемников.
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