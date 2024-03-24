https://ria.ru/20240324/tuberkulez-1934929880.html

Всемирный день борьбы с туберкулезом

Всемирный день борьбы с туберкулезом - РИА Новости, 24.03.2024

Всемирный день борьбы с туберкулезом

Ежегодно 24 марта в мире отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day), призванный повысить осведомленность о проблеме туберкулеза и... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T03:07

2024-03-24T03:07

2024-03-24T03:07

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Ежегодно 24 марта в мире отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day), призванный повысить осведомленность о проблеме туберкулеза и мобилизации усилий по ликвидации глобальной эпидемии этого заболевания.Он был учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Международным союзом борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease – IUATLD) в 1982 году.Выборы даты 24 марта был обусловлен тем, что в этот день в 1882 году доктор Роберт Кохбыла открыл бактерию, вызывающую туберкулез – палочку Коха.С 1998 года мероприятие получило официальную поддержку ООН. ВОЗ ежегодно определяет тему Всемирного дня борьбы с туберкулезом. В 2024 году, как и в прошлом году, он пройдет под лозунгом "Да! Мы можем ликвидировать туберкулез!". Туберкулез по-прежнему остается одним из самых смертоносных заболеваний в мире, и в последние годы отмечается тревожный рост числа случаев туберкулеза с лекарственной устойчивостью.Всемирный день борьбы с туберкулезом – повод для того, чтобы стимулировать активные действия и предпринять необходимые шаги для ликвидации этой болезни. ООН призывает обеспечивать необходимые капиталовложения в борьбу с туберкулезом, выполнять новейшие рекомендации ВОЗ, внедрять инновационные подходы и активно взаимодействовать с организациями гражданского общества.Туберкулез (tuberculosis; лат. tuberculum бугорок + -osis) – хроническая инфекционная болезнь, вызываемая микобактериями туберкулеза. В зависимости от очага поражения выделяют туберкулез органов дыхания, туберкулез кожи, периферических лимф, узлов, костей и суставов, мочеполовой системы, абдоминальный туберкулез и др. Микобактерии туберкулеза попадают в организм через верхние дыхательные пути, иногда через слизистую и поврежденную кожу. Наиболее часто встречается туберкулез легких, внутригрудных лимф, узлов, бронхов и плевры. Основным источником возбудителя является человек, больной бациллярной (легочной) формой туберкулеза и выделяющий микобактерии из дыхательных путей при кашле, чихании, разговоре. Для инфицирования достаточно вдохнуть лишь незначительное количество этих бактерий. Иногда заражение происходит через бытовые предметы, очень редко – через пищу, а точнее, молочные и мясные продукты от животных, больных туберкулезом. Бактерия туберкулеза выживает и в снегу, и в земле, ей не страшны ни спирт, ни кислоты. В жидкой среде она выживает до полугода, в высохшем состоянии может выживать несколько месяцев, ожидая попадания в более благоприятную среду. Погибает она от воздействия высоких температур и контакта с хлорсодержащими веществами.Развитию туберкулеза способствует неполноценное питание, употребление табака, алкоголя, наркотиков, неудовлетворительные условия труда и быта, некоторые хронические заболевания (сахарный диабет, заболевания крови, ВИЧ).24 марта 1882 года немецкий ученый Роберт Кох выступил с заявлением об открытии микобактерии туберкулеза, которая впоследствии была названа в его честь палочкой, или бациллой, Коха. Это открытие расширило возможности для диагностики и лечения заболевания, день 24 марта также стал считаться днем рождения фтизиатрии – науки о туберкулезе.17 октября 1920 года представители 31 страны основали Международный союз борьбы с туберкулезом (ныне – Международный союз борьбы с туберкулезом и болезнями легких).В 1919 году микробиолог Альбер Кальметт и ветеринарный врач Камиль Герен создали вакцинный штамм микобактерии туберкулеза для противотуберкулезной вакцинации людей, который получил название бациллы Кальметта-Герена (Bacilles Calmette Gueri BCG или БЦЖ). Впервые вакцина БЦЖ была введена новорожденному в 1921 году.До настоящего времени она остается единственной эффективной вакциной против туберкулеза.В 1943 году американский биохимик Зельман Ваксман совместно с коллегой Альбертом Шацем получил стрептомицин – первый противомикробный препарат, который оказывал губительное действие на микобактерии туберкулеза.С 1946 года к борьбе с туберкулезом подключилась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).В 1993 году ВОЗ объявила туберкулез глобальной проблемой. Для предотвращения дальнейшего распространения эпидемии была разработана стратегия Directly Observed Treatment, Short-course – DOTS (лечение под непосредственным наблюдением, коротким курсом) по своевременному выявлению и лечению больных, наиболее опасных для окружающих, во всем мире.В 1998 году ВОЗ и Международный союз борьбы с туберкулезом и болезнями легких разработали особую стратегию "Остановить туберкулез".В мае 2014 года Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила Глобальную стратегию по борьбе с глобальной эпидемией туберкулеза на период до 2035 года. Она является планом снижения в странах заболеваемости на 80%, смертности на 90% и устранения огромных издержек для домашних хозяйств, затронутых туберкулезом, к 2030 году.В сентябре 2015 года в резолюции Генассамблеи ООН были приняты новые глобальные Цели в области устойчивого развития (ЦУР) к 2030 году. Одна из целей – положить конец эпидемии туберкулеза.В октябре 2018 года была принята Политическая декларация заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с туберкулезом. Документом подтверждено обязательство к 2030 году положить конец эпидемии туберкулеза во всем мире согласно ЦУР, а также активизация инвестиций и инноваций в целях скорейшей ликвидации этого заболевания.Негативное влияние пандемии COVID-19 на борьбу с туберкулезом высветило срочную необходимость принятия усилий по разработке вакцин от болезни. При этом несмотря на обязательства по ликвидации туберкулеза к 2030 году, признаков замедления эпидемии нет.В январе 2023 года ВОЗ объявила о планах создания Совета по ускорению разработки противотуберкулезных вакцин для содействия разработке, тестированию, авторизации и использованию новых противотуберкулезных вакцин с учетом уроков, извлеченных из мер реагирования на пандемию COVID-19. В сентябре 2023 года ООН провела второе совещание высокого уровня по туберкулезу, что позволило вынести вопросы состояния эпидемии туберкулеза и способов ее прекращения на уровень глав государств и правительств. В принятой по итогам совещания политической декларации подтверждаются существующие и приняты дополнительные обязательства и цели на период 2023-2027 годов. В рамках этих целей к 2027 году предполагается охватить 90% людей услугами по профилактике и лечению туберкулеза с использованием рекомендованного ВОЗ экспресс-теста для первичной диагностики заболевания, обеспечить всех туберкулезных больных социальными льготами, лицензировать по крайней мере одну противотуберкулезную вакцину и устранить нехватку финансирования для реализации практических мер и проведения исследований в области борьбы с туберкулезом. Кроме того, на сентябрьской Генеральной Ассамблее ООН по туберкулезу было объявлено о начале работы Совета по ускорению разработки вакцин против туберкулеза, призванного содействовать разработке, лицензированию и применению новых противотуберкулезных вакцин.Являясь одним из самой смертоносной заболеваний в мире, туберкулез каждый день уносит жизни свыше четырех тысяч человек; около 30 тысяч человек заболевают. Всего около четверти населения мира инфицировано бактерией туберкулеза.Согласно данным ВОЗ, в 2022 году во всем мире туберкулез стал второй по значимости причиной смерти от инфекционных болезней после COVID-19 (показатели смертности выше, чем от ВИЧ-инфекции и СПИДа). Число случаев заболевания туберкулезом составило 10,6 миллиона человек, умерло 1,3 миллиона человек. Из 10,6 миллиона человек, которые заболели туберкулезом в 2022 году, было выявлено и оповещено о диагнозе только 7,5 миллиона человек; таким образом, 3,1 миллиона случаев туберкулеза остались невыявленными.Россия в 2021 году впервые за последние 22 года не вошла в список стран с высоким бременем туберкулеза и была признана ВОЗ мировым лидером в борьбе с этим заболеванием. По данным министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко, за последние десять лет заболеваемость туберкулезом в стране снизилась в два раза, смертность – в три раза. Однако в 2023 году в некоторых российских регионах эпидемическая ситуация с заболеваемостью туберкулезом ухудшилась и выросли показатели смертности от этого заболевания. На территории всех регионов России доступны и широко применяются методики ранней диагностики туберкулеза, внедряются передовые, рекомендуемые ВОЗ схемы лечения. Все пациенты с туберкулезом обеспечиваются антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами в соответствии с современными клиническими рекомендациями. В России действует национальная система профилактических осмотров населения, которая позволяет обследовать взрослых не менее одного раз каждые два года с помощью рентгенологических исследований и детей методом кожных проб на туберкулез. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, справки, михаил мурашко, в мире, оон, воз, генеральная ассамблея оон