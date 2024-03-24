https://ria.ru/20240324/tsvety-1935524335.html

Группа "Пикник" возложила цветы в память о погибших в "Крокусе"

Группа "Пикник" возложила цветы в память о погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

Группа "Пикник" возложила цветы в память о погибших в "Крокусе"

Музыканты группы "Пикник", за несколько минут до начала концерта которой в "Крокус Сити Холл" прошёл теракт, пришли возложить цветы в память о погибших,... РИА Новости, 24.03.2024

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пикник

крокус сити холл

крокус

происшествия

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КРАСНОГОРСК, 24 мар - РИА Новости. Музыканты группы "Пикник", за несколько минут до начала концерта которой в "Крокус Сити Холл" прошёл теракт, пришли возложить цветы в память о погибших, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Музыканты пришли почтить память погибших во время акции "Журавли" почти в полном составе группы, с журналистами разговаривать не стали.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/proektsiya-1935522619.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пикник, крокус сити холл, крокус, происшествия