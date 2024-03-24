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Группа "Пикник" возложила цветы в память о погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
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20:24 24.03.2024 (обновлено: 20:56 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/tsvety-1935524335.html
Группа "Пикник" возложила цветы в память о погибших в "Крокусе"
Группа "Пикник" возложила цветы в память о погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
Группа "Пикник" возложила цветы в память о погибших в "Крокусе"
Музыканты группы "Пикник", за несколько минут до начала концерта которой в "Крокус Сити Холл" прошёл теракт, пришли возложить цветы в память о погибших,... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T20:24
2024-03-24T20:56
пикник
крокус сити холл
крокус
происшествия
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КРАСНОГОРСК, 24 мар - РИА Новости. Музыканты группы "Пикник", за несколько минут до начала концерта которой в "Крокус Сити Холл" прошёл теракт, пришли возложить цветы в память о погибших, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Музыканты пришли почтить память погибших во время акции "Журавли" почти в полном составе группы, с журналистами разговаривать не стали.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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4.7
96
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7 495 645-6601
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353
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Музыканты группы "Пикник" пришли возложить цветы в память о погибших в "Крокус сити холле"
Группа "Пикник" у мемориала
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60
353
60
пикник, крокус сити холл, крокус, происшествия
Пикник, Крокус Сити Холл, Крокус, Происшествия
Группа "Пикник" возложила цветы в память о погибших в "Крокусе"

Группа "Пикник" возложила цветы в память о погибших в "Крокусе" перед концертом

Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 24 мар - РИА Новости. Музыканты группы "Пикник", за несколько минут до начала концерта которой в "Крокус Сити Холл" прошёл теракт, пришли возложить цветы в память о погибших, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Музыканты пришли почтить память погибших во время акции "Журавли" почти в полном составе группы, с журналистами разговаривать не стали.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Проекция журавлей на здании Крокус сити холла в память о погибших - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
На здании "Крокуса" появилась проекция "Летят журавли"
Вчера, 20:10
 
ПикникКрокус Сити ХоллКрокусПроисшествия
 
 
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