https://ria.ru/20240324/tsvety-1935524335.html
Группа "Пикник" возложила цветы в память о погибших в "Крокусе"
Группа "Пикник" возложила цветы в память о погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
Группа "Пикник" возложила цветы в память о погибших в "Крокусе"
Музыканты группы "Пикник", за несколько минут до начала концерта которой в "Крокус Сити Холл" прошёл теракт, пришли возложить цветы в память о погибших,... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T20:24
2024-03-24T20:24
2024-03-24T20:56
пикник
крокус сити холл
крокус
происшествия
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КРАСНОГОРСК, 24 мар - РИА Новости. Музыканты группы "Пикник", за несколько минут до начала концерта которой в "Крокус Сити Холл" прошёл теракт, пришли возложить цветы в память о погибших, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Музыканты пришли почтить память погибших во время акции "Журавли" почти в полном составе группы, с журналистами разговаривать не стали.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935528169_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_27533f98d31c033491a0cbac1b1c9de3.jpg
Музыканты группы "Пикник" пришли возложить цветы в память о погибших в "Крокус сити холле"
Группа "Пикник" у мемориала
2024-03-24T20:24
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PT0M11S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пикник, крокус сити холл, крокус, происшествия
Пикник, Крокус Сити Холл, Крокус, Происшествия
Группа "Пикник" возложила цветы в память о погибших в "Крокусе"
Группа "Пикник" возложила цветы в память о погибших в "Крокусе" перед концертом