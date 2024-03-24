В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Воздушная тревога утром в воскресенье звучит в большинстве регионов Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Она звучит в Киеве, Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
Согласно онлайн-карте, тревога прозвучал во Львовской области в 04.28 мск, в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской областях Украины тревога была объявлена практически одновременно (в 04.41 мск). В других указанных областях сигнал тревоги был объявлен ранее и звучит до сих пор.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.