https://ria.ru/20240324/trevoga-1935402841.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.03.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T03:30
2024-03-24T03:30
2024-03-24T03:30
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в Николаевской области был объявлен в 03.05 мск, спустя шесть минут - в Черновицкой. Ранее в 02.40 тревога была объявлена в Хмельницкой области, в 01.35 - в Винницкой, сигнал тревоги в Черкасской области звучит с 01.13. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, украина, николаевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область, Вооруженные силы РФ
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях центральной Украины объявили воздушную тревогу