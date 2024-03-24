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В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:34 24.03.2024 (обновлено: 00:38 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/trevoga-1935392452.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.03.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась более полутора часов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T00:34
2024-03-24T00:38
специальная военная операция на украине
севастополь
россия
безопасность
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась более полутора часов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Воздушную тревогу в городе объявили в 22.44 мск. При этом губернатор сообщил о массированной атаке противника на город, предварительно, сбито больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры.При этом в районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание, уровень повреждений уточняется. Также сообщалось об осколочных ранениях ребенка и женщины.
https://ria.ru/20240323/ukraina-1935349162.html
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севастополь, россия, безопасность, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Безопасность, Михаил Развожаев
В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор: в Севастополе отменили воздушную тревогу спустя более полутора часов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на город Севастополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась более полутора часов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Воздушную тревогу в городе объявили в 22.44 мск. При этом губернатор сообщил о массированной атаке противника на город, предварительно, сбито больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРоссияБезопасностьМихаил Развожаев
 
 
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