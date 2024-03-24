https://ria.ru/20240324/travlya-1935514213.html

На Украине пожаловались на травлю сотрудников военкоматов

На Украине пожаловались на травлю сотрудников военкоматов - РИА Новости, 24.03.2024

На Украине пожаловались на травлю сотрудников военкоматов

Командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк назвал критику сотрудников военкоматов за силовые задержания военнообязанных травлей. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T19:05

2024-03-24T19:05

2024-03-24T22:06

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк назвал критику сотрудников военкоматов за силовые задержания военнообязанных травлей. "Мы дошли до травли военных из ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) и моральной поддержки уклонения от защиты Украины… Как дошло до того, что к этим людям, прошедшим ад, стало приемлемым относиться как к врагам и называть "людоловами"?" - приводит слова Павлюка украинское издание "Страна". По его словам, в материалах о неправомерных действиях представителей военкоматов упускается главный акцент - "неправомерным прежде всего является отказ мужчин от своей конституционной обязанности — защиты Украины". "Уже не говоря о том, что все кадры вроде "упаковка в бус" не содержат, что именно в поведении героев материала привело к таким последствиям. В разных соцсетях: YouTube, Facebook* или Tik-Tok множество видео с вырванным из контекста содержанием", - добавил Павлюк.При этом, по данным минобороны Украины, меньше половины сотрудников военкоматов участвовали в боях."Процентное соотношение военнослужащих территориальных центров комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.), которые являются участниками боевых действий, к их общей численности составляет 46%", - приводит на своей странице в соцсети Facebook* ответ минобороны на запрос депутат украинского парламента Галина Третьякова.Ранее заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев выступил против репрессивных методов мобилизации, прописанных в новом законопроекте о призыве на военную службу. По его словам, граждане Украины демотивированы силовыми рейдами сотрудников военкоматов. Он заявил, что рекрутинг должен превалировать над мобилизацией. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html

https://ria.ru/20240324/udar-1935466239.html

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в мире, youtube, украина, верховная рада украины, россия