https://ria.ru/20240324/traur-1935489286.html

В Иркутске почтили память жертв теракта в Красногорске

В Иркутске почтили память жертв теракта в Красногорске - РИА Новости, 24.03.2024

В Иркутске почтили память жертв теракта в Красногорске

В центре Иркутске состоялась акция "Свеча памяти", почтить память жертв теракта в "Крокус Сити Холле" города Красногорска пришли тысячи людей, сообщает... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T16:18

2024-03-24T16:18

2024-03-24T16:18

теракт в "крокус сити холле"

иркутск

россия

игорь кобзев

максим фадеев

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 24 марта - РИА Новости. В центре Иркутске состоялась акция "Свеча памяти", почтить память жертв теракта в "Крокус Сити Холле" города Красногорска пришли тысячи людей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Жители Иркутской области несут цветы к часовне Казанской иконы Божьей Матери в Иркутске. Она стала мемориалом скорби по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. 24 марта, в день общенационального траура возле часовни состоялась акция "Свеча памяти", посвященная памяти погибших. В акции приняли участие глава региона Игорь Кобзев. Многие горожане приходили семьями, с детьми. "Почтить память погибших пришли тысячи людей, в том числе представители национальных диаспор", - говорится в сообщении. Среди присутствующих на акции были режиссер-документалист, руководитель культурных проектов Комитета семей воинов Отечества Олеся Шигина и военный документалист Максим Фадеев. Запланированное в Приангарье на 24 марта открытие кинофестиваля "Кино на службе Отечеству" перенесли на понедельник. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иркутск, россия, игорь кобзев, максим фадеев, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус сити холл, общество