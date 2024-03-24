https://ria.ru/20240324/traur-1935391102.html

В России начался день траура по погибшим при теракте в "Крокусе"

В России начался день траура по погибшим при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

В России начался день траура по погибшим при теракте в "Крокусе"

День общенационального траура по погибшим при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" начался в России в воскресенье — он станет 30-м днем траура в новейшей... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T00:12

2024-03-24T00:12

2024-03-24T12:38

теракт в "крокус сити холле"

россия

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

происшествия

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. День общенационального траура по погибшим при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" начался в России в воскресенье — он станет 30-м днем траура в новейшей истории страны. О решении объявить 24 марта днем траура россиянам накануне сообщил президент России Владимир Путин в специальном обращении. Он назвал произошедшее в Подмосковье кровавым, варварским террористическим актом и пообещал, что исполнители, организаторы и заказчики преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. На объявление дня траура в России имеет право только президент. В этот день приспускаются государственные флаги, учреждениям культуры рекомендуется отменить развлекательные мероприятия. Телеканалы отказываются от рекламы и развлекательных программ. В советский период траур объявлялся только после смерти вождей — Владимира Ленина и Иосифа Сталина, Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Константина Черненко. Исключением стала гибель национального героя, первого в мире космонавта Юрия Гагарина. При этом день траура не был объявлен ни в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС, ни с гибелью подлодки "Комсомолец". С 1993 года до трагедии в "Крокусе" общенациональный траур объявляли 29 раз, в том числе после теракта в театральном центре на Дубровке в 2002-м, захвата заложников в школе Беслана в 2004 году, пожара в пермском клубе "Хромая лошадь" в 2009-м. Дни траура в России объявлялись не только в связи с терактами, но и после природных катастроф, крушений самолетов, крупных аварий с большим количеством жертв, а также после смерти первого президента России Бориса Ельцина в 2007 году. Последний раз в России день траура объявляли 28 марта 2018 года после пожара в торгово-развлекательном центре Кемерово "Зимняя вишня", который стал одним из крупнейших по числу жертв пожаров в стране за сто лет. В результате трагедии погибли больше 60 человек, большинство из них — дети. Некоторые страны также объявили в воскресенье день национального траура в знак солидарности с Россией — среди них Никарагуа и Республика Сербская. Национальные флаги приспустят на посольствах Британии и Австралии в Москве. Во всех храмах Русской православной церкви в воскресенье будут молиться о погибших и пострадавших в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле". Духовное управление мусульман (ДУМ) Москвы в связи с трагедией приостановит работу "Шатра Рамадана" у Мемориальной мечети столицы. Главный раввин России Берл Лазар, в свою очередь, объявил об отмене праздничных мероприятий в честь еврейского праздника Пурим, которые должны были начаться 23 марта. Российские регионы отменяют массовые развлекательные и спортивные мероприятия, где-то (например, в Ленинградской области) кафе и ресторанам рекомендуют отказаться от массовых банкетов. Трагедия сплотила россиян. На место теракта москвичи несут цветы, в российских регионах появляются стихийные мемориалы в память о погибших. Только в субботу более четырех тысяч жителей столицы пришли к донорским центрам, чтобы сдать кровь и помочь пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле", а несколько российских банков заявили о намерении списать кредиты жертв теракта. Как это было ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, которую намеревались перейти, они имели соответствующие контакты на украинской стороне. Спецслужбы и правоохранители задержали 11 человек, в том числе четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте. Четырех боевиков задержали в Брянской области с разницей в несколько часов. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами России, отметив, что все они — иностранные граждане. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС — о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области — о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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россия, московская область (подмосковье), крокус сити холл, происшествия