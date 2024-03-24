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В России начался день траура по погибшим при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
00:12 24.03.2024 (обновлено: 12:38 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/traur-1935391102.html
В России начался день траура по погибшим при теракте в "Крокусе"
В России начался день траура по погибшим при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
В России начался день траура по погибшим при теракте в "Крокусе"
День общенационального траура по погибшим при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" начался в России в воскресенье — он станет 30-м днем траура в новейшей... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T00:12
2024-03-24T12:38
теракт в "крокус сити холле"
россия
московская область (подмосковье)
крокус сити холл
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935379500_0:281:3008:1972_1920x0_80_0_0_88121c8805f08758091f1cef27efdb2c.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. День общенационального траура по погибшим при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" начался в России в воскресенье — он станет 30-м днем траура в новейшей истории страны. О решении объявить 24 марта днем траура россиянам накануне сообщил президент России Владимир Путин в специальном обращении. Он назвал произошедшее в Подмосковье кровавым, варварским террористическим актом и пообещал, что исполнители, организаторы и заказчики преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. На объявление дня траура в России имеет право только президент. В этот день приспускаются государственные флаги, учреждениям культуры рекомендуется отменить развлекательные мероприятия. Телеканалы отказываются от рекламы и развлекательных программ. В советский период траур объявлялся только после смерти вождей — Владимира Ленина и Иосифа Сталина, Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Константина Черненко. Исключением стала гибель национального героя, первого в мире космонавта Юрия Гагарина. При этом день траура не был объявлен ни в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС, ни с гибелью подлодки "Комсомолец". С 1993 года до трагедии в "Крокусе" общенациональный траур объявляли 29 раз, в том числе после теракта в театральном центре на Дубровке в 2002-м, захвата заложников в школе Беслана в 2004 году, пожара в пермском клубе "Хромая лошадь" в 2009-м. Дни траура в России объявлялись не только в связи с терактами, но и после природных катастроф, крушений самолетов, крупных аварий с большим количеством жертв, а также после смерти первого президента России Бориса Ельцина в 2007 году. Последний раз в России день траура объявляли 28 марта 2018 года после пожара в торгово-развлекательном центре Кемерово "Зимняя вишня", который стал одним из крупнейших по числу жертв пожаров в стране за сто лет. В результате трагедии погибли больше 60 человек, большинство из них — дети. Некоторые страны также объявили в воскресенье день национального траура в знак солидарности с Россией — среди них Никарагуа и Республика Сербская. Национальные флаги приспустят на посольствах Британии и Австралии в Москве. Во всех храмах Русской православной церкви в воскресенье будут молиться о погибших и пострадавших в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле". Духовное управление мусульман (ДУМ) Москвы в связи с трагедией приостановит работу "Шатра Рамадана" у Мемориальной мечети столицы. Главный раввин России Берл Лазар, в свою очередь, объявил об отмене праздничных мероприятий в честь еврейского праздника Пурим, которые должны были начаться 23 марта. Российские регионы отменяют массовые развлекательные и спортивные мероприятия, где-то (например, в Ленинградской области) кафе и ресторанам рекомендуют отказаться от массовых банкетов. Трагедия сплотила россиян. На место теракта москвичи несут цветы, в российских регионах появляются стихийные мемориалы в память о погибших. Только в субботу более четырех тысяч жителей столицы пришли к донорским центрам, чтобы сдать кровь и помочь пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле", а несколько российских банков заявили о намерении списать кредиты жертв теракта. Как это было ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, которую намеревались перейти, они имели соответствующие контакты на украинской стороне. Спецслужбы и правоохранители задержали 11 человек, в том числе четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте. Четырех боевиков задержали в Брянской области с разницей в несколько часов. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами России, отметив, что все они — иностранные граждане. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС — о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области — о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240323/zavaly-1935389898.html
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россия, московская область (подмосковье), крокус сити холл, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Московская область (Подмосковье), Крокус Сити Холл, Происшествия
В России начался день траура по погибшим при теракте в "Крокусе"

В России начался общенациональный траур по погибшим при теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди у стихийного мемориала возле подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта
Люди у стихийного мемориала возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди у стихийного мемориала возле подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. День общенационального траура по погибшим при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" начался в России в воскресенье — он станет 30-м днем траура в новейшей истории страны.
О решении объявить 24 марта днем траура россиянам накануне сообщил президент России Владимир Путин в специальном обращении. Он назвал произошедшее в Подмосковье кровавым, варварским террористическим актом и пообещал, что исполнители, организаторы и заказчики преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Последствия теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Спасатели в "Крокусе" разобрали более 90 кубометров завалов за день
Вчера, 23:57
На объявление дня траура в России имеет право только президент. В этот день приспускаются государственные флаги, учреждениям культуры рекомендуется отменить развлекательные мероприятия. Телеканалы отказываются от рекламы и развлекательных программ.
В советский период траур объявлялся только после смерти вождей — Владимира Ленина и Иосифа Сталина, Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Константина Черненко. Исключением стала гибель национального героя, первого в мире космонавта Юрия Гагарина. При этом день траура не был объявлен ни в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС, ни с гибелью подлодки "Комсомолец".
С 1993 года до трагедии в "Крокусе" общенациональный траур объявляли 29 раз, в том числе после теракта в театральном центре на Дубровке в 2002-м, захвата заложников в школе Беслана в 2004 году, пожара в пермском клубе "Хромая лошадь" в 2009-м. Дни траура в России объявлялись не только в связи с терактами, но и после природных катастроф, крушений самолетов, крупных аварий с большим количеством жертв, а также после смерти первого президента России Бориса Ельцина в 2007 году.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Владелец "Крокуса" рассказал, как террористы проникли в зал
Вчера, 22:52
Последний раз в России день траура объявляли 28 марта 2018 года после пожара в торгово-развлекательном центре Кемерово "Зимняя вишня", который стал одним из крупнейших по числу жертв пожаров в стране за сто лет. В результате трагедии погибли больше 60 человек, большинство из них — дети.
Некоторые страны также объявили в воскресенье день национального траура в знак солидарности с Россией — среди них Никарагуа и Республика Сербская. Национальные флаги приспустят на посольствах Британии и Австралии в Москве.
Во всех храмах Русской православной церкви в воскресенье будут молиться о погибших и пострадавших в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле". Духовное управление мусульман (ДУМ) Москвы в связи с трагедией приостановит работу "Шатра Рамадана" у Мемориальной мечети столицы. Главный раввин России Берл Лазар, в свою очередь, объявил об отмене праздничных мероприятий в честь еврейского праздника Пурим, которые должны были начаться 23 марта.
Горящий верхний этаж концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Экс-советник Пентагона допустил, что к теракту в "Крокусе" причастны ЦРУ
Вчера, 22:07
Российские регионы отменяют массовые развлекательные и спортивные мероприятия, где-то (например, в Ленинградской области) кафе и ресторанам рекомендуют отказаться от массовых банкетов.
Трагедия сплотила россиян. На место теракта москвичи несут цветы, в российских регионах появляются стихийные мемориалы в память о погибших. Только в субботу более четырех тысяч жителей столицы пришли к донорским центрам, чтобы сдать кровь и помочь пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле", а несколько российских банков заявили о намерении списать кредиты жертв теракта.

Как это было

ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.
Люди сдают донорскую кровь для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Более четырех тысяч москвичей пришли сдать кровь для пострадавших в теракте
Вчера, 20:13
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, которую намеревались перейти, они имели соответствующие контакты на украинской стороне. Спецслужбы и правоохранители задержали 11 человек, в том числе четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте. Четырех боевиков задержали в Брянской области с разницей в несколько часов. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами России, отметив, что все они — иностранные граждане.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС — о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области — о помощи пострадавшим.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияМосковская область (Подмосковье)Крокус Сити ХоллПроисшествия
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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