Рейтинг@Mail.ru
"Это наш вклад": как россияне отреагировали на трагедию в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
08:00 24.03.2024 (обновлено: 08:52 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html
"Это наш вклад": как россияне отреагировали на трагедию в "Крокусе"
"Это наш вклад": как россияне отреагировали на трагедию в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
"Это наш вклад": как россияне отреагировали на трагедию в "Крокусе"
"А что здесь происходит?" — спрашивает таксист. "Кровь сдают после теракта", — слышит в ответ. "Тогда я сейчас машину поставлю и подойду", — говорит он. С... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T08:00
2024-03-24T08:52
теракт в "крокус сити холле"
москва
московская область (подмосковье)
крокус сити холл
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935373622_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_0191da5d97411873da3ae5adc1f202a6.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Давид Нармания. "А что здесь происходит?" — спрашивает таксист. "Кровь сдают после теракта", — слышит в ответ. "Тогда я сейчас машину поставлю и подойду", — говорит он. С самого утра субботы в Москве и области образовались огромные очереди из доноров. О том, что побудило их прийти, — в репортаже РИА Новости.На полтора кварталаСдать кровь у водителя не получилось: волонтеры попросили в очередь не вставать."Главврач сказала нам: говорите людям, чтобы в воскресенье приходили — сегодня точно уже не успеют. Собственно, даже те, кто ждут, вряд ли смогут зайти. Но пока никто не уходит ", — объясняет Павел Кудренко, студент-волонтер.По его словам, люди стали собираться еще около семи утра, хотя центр крови в Царицыно открывался только в восемь. Спустя несколько часов очередь растянулась на целый квартал.К пяти вечера очередь заканчивалась в шестидесяти метрах от входа в больницу. Сколько людей было в самом здании, неизвестно.Желающих сдать кровь на самом деле больше — некоторые держат место еще для тех, кто греется в автобусах. В сырую и холодную мартовскую погоду это здорово помогает. Работает и полевая кухня, уже сдавшие кровь могли хотя бы немного перекусить — ведь каждый ждал несколько часов.Пока мы беседуем, другие волонтеры разносят воду и горячий чай.Пункт в Царицыно посетили около полутора тысяч человек, уточняет Павел. Аналогичная ситуация и в других местах — за день донорами стали более четырех тысяч москвичей. Около трех тысяч — в Подмосковье."Сопротивление"Пиарщик Сергей стоит в очереди уже шестой час — с половины двенадцатого."Честно говоря, я не видел, чтобы кто-то уходил. А люди очень разные, есть и в возрасте. Вот передо мной мужчина — ему 50 лет, но он все это время тут".Сам Сергей тоже планирует быть здесь "до победного". В очереди уже перезнакомились друг с другом, постоянно обсуждают новости. Главная тема, конечно, трагедия в "Крокус Сити Холле"."Все время появляются какие-то детали, подробности. И, честно говоря, чем дальше, тем больше мы убеждены, что все делаем правильно, — рассуждает он. — Те, кто пришел сюда, показали, что их не запугать. Мне кажется, это очень правильный гражданский поступок. Люди решили: мои соотечественники попали в беду, значит, мой долг — помочь им тем, чем могу. Все здесь вносят вклад в общее противостояние тому ужасу, который случился".Многие, по словам Сергея, говорят и о своих знакомых, которые были вчера в "Крокусе". Например, его тесть — водитель скорой помощи — вчера развозил оттуда пострадавших."Мы стоим здесь уже пять часов, — рассказывают студенты София и Максим. — У людей случилось несчастье. Нельзя в такие моменты просто сидеть на диване"."Там мог быть каждый"Некоторые пришли целыми семьями."Сегодня мы поможем кому-то, а завтра — нам, — говорит Дмитрий, который приехал сюда с родными. — Мы ведь понимаем, что каждый мог оказаться на месте пострадавших".Одна из женщин перебивает: "Мне вот что интересно: под чем они были, что толкнуло их на такое преступление". "Обыкновенная алчность", — отвечает ей соседка по очереди. — "Ну какая же алчность, за полмиллиона рублей пойти расстреливать толпу?!" — возражает та.Она — медсестра, живет в Люберцах. Когда это выясняется, кто-то из толпы машет ей рукой: "Приятно встретить соседей".Но заданный ею вопрос повисает в воздухе. Никто не знает, что на это сказать. Знают только одно: что бы ни случилось, они дождутся своей очереди.В столичном департаменте здравоохранения сообщили: в воскресенье центры крови откроются вновь, чтобы принять всех желающих. Узнать, где они расположены, можно на сайте ведомства.
https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html
https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935373622_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_33d4eb395dd491a4f8f99ec9d79047c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), крокус сити холл, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Москва, Московская область (Подмосковье), Крокус Сити Холл, Происшествия
"Это наш вклад": как россияне отреагировали на трагедию в "Крокусе"

Центры сдачи крови для пострадавших в "Крокусе" вновь открылись в Москве

© РИА Новости / Давид НарманияОчередь у одного из московских центров крови
Очередь у одного из московских центров крови - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Давид Нармания
Очередь у одного из московских центров крови
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Давид Нармания. "А что здесь происходит?" — спрашивает таксист. "Кровь сдают после теракта", — слышит в ответ. "Тогда я сейчас машину поставлю и подойду", — говорит он. С самого утра субботы в Москве и области образовались огромные очереди из доноров. О том, что побудило их прийти, — в репортаже РИА Новости.

На полтора квартала

Сдать кровь у водителя не получилось: волонтеры попросили в очередь не вставать.
"Главврач сказала нам: говорите людям, чтобы в воскресенье приходили — сегодня точно уже не успеют. Собственно, даже те, кто ждут, вряд ли смогут зайти. Но пока никто не уходит ", — объясняет Павел Кудренко, студент-волонтер.
© РИА Новости / Давид НарманияОчередь у одного из московских центров крови
Студенты, пришедшие сдать кровь
Очередь у одного из московских центров крови
© РИА Новости / Давид Нармания
1 из 6
© РИА Новости / Давид НарманияОчередь у одного из московских центров крови
Полевая кухня у центра крови
Очередь у одного из московских центров крови
© РИА Новости / Давид Нармания
2 из 6
© РИА Новости / Давид НарманияОчередь у одного из московских центров крови
Центр крови им. О.К.Гаврилова в Царицыно
Очередь у одного из московских центров крови
© РИА Новости / Давид Нармания
3 из 6
© РИА Новости / Давид НарманияОчередь у одного из московских центров крови
Улица рядом с одним из московских центров крови
Очередь у одного из московских центров крови
© РИА Новости / Давид Нармания
4 из 6
© РИА Новости / Давид НарманияОчередь у одного из московских центров крови
Очередь у одного из московских центров крови
Очередь у одного из московских центров крови
© РИА Новости / Давид Нармания
5 из 6
© РИА Новости / Давид НарманияОчередь у одного из московских центров крови
Автобусы для доноров
Очередь у одного из московских центров крови
© РИА Новости / Давид Нармания
6 из 6
Очередь у одного из московских центров крови
© РИА Новости / Давид Нармания
1 из 6
Очередь у одного из московских центров крови
© РИА Новости / Давид Нармания
2 из 6
Очередь у одного из московских центров крови
© РИА Новости / Давид Нармания
3 из 6
Очередь у одного из московских центров крови
© РИА Новости / Давид Нармания
4 из 6
Очередь у одного из московских центров крови
© РИА Новости / Давид Нармания
5 из 6
Очередь у одного из московских центров крови
© РИА Новости / Давид Нармания
6 из 6
По его словам, люди стали собираться еще около семи утра, хотя центр крови в Царицыно открывался только в восемь. Спустя несколько часов очередь растянулась на целый квартал.
К пяти вечера очередь заканчивалась в шестидесяти метрах от входа в больницу. Сколько людей было в самом здании, неизвестно.
Желающих сдать кровь на самом деле больше — некоторые держат место еще для тех, кто греется в автобусах. В сырую и холодную мартовскую погоду это здорово помогает. Работает и полевая кухня, уже сдавшие кровь могли хотя бы немного перекусить — ведь каждый ждал несколько часов.
Пока мы беседуем, другие волонтеры разносят воду и горячий чай.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"У них было окно на Украину". Первые выводы о трагедии в "Крокусе"
Вчера, 16:37
Пункт в Царицыно посетили около полутора тысяч человек, уточняет Павел. Аналогичная ситуация и в других местах — за день донорами стали более четырех тысяч москвичей. Около трех тысяч — в Подмосковье.

"Сопротивление"

Пиарщик Сергей стоит в очереди уже шестой час — с половины двенадцатого.
"Честно говоря, я не видел, чтобы кто-то уходил. А люди очень разные, есть и в возрасте. Вот передо мной мужчина — ему 50 лет, но он все это время тут".
Сам Сергей тоже планирует быть здесь "до победного". В очереди уже перезнакомились друг с другом, постоянно обсуждают новости. Главная тема, конечно, трагедия в "Крокус Сити Холле".
© РИА Новости / Давид НарманияОчередь у одного из московских центров крови
Полевая кухня
Очередь у одного из московских центров крови
© РИА Новости / Давид Нармания
1 из 5
© РИА Новости / Давид НарманияОчередь у одного из московских центров крови
Очередь у одного из московских центров крови
Очередь у одного из московских центров крови
© РИА Новости / Давид Нармания
2 из 5
© РИА Новости / Давид НарманияОчередь у одного из московских центров крови
Рядом с одним из московских центров крови
Очередь у одного из московских центров крови
© РИА Новости / Давид Нармания
3 из 5
© РИА Новости / Давид НарманияОчередь у одного из московских центров крови
Очередь у одного из московских центров крови
Очередь у одного из московских центров крови
© РИА Новости / Давид Нармания
4 из 5
© РИА Новости / Давид НарманияОчередь у одного из московских центров крови
Полевая кухня у центра крови
Очередь у одного из московских центров крови
© РИА Новости / Давид Нармания
5 из 5
Очередь у одного из московских центров крови
© РИА Новости / Давид Нармания
1 из 5
Очередь у одного из московских центров крови
© РИА Новости / Давид Нармания
2 из 5
Очередь у одного из московских центров крови
© РИА Новости / Давид Нармания
3 из 5
Очередь у одного из московских центров крови
© РИА Новости / Давид Нармания
4 из 5
Очередь у одного из московских центров крови
© РИА Новости / Давид Нармания
5 из 5
"Все время появляются какие-то детали, подробности. И, честно говоря, чем дальше, тем больше мы убеждены, что все делаем правильно, — рассуждает он. — Те, кто пришел сюда, показали, что их не запугать. Мне кажется, это очень правильный гражданский поступок. Люди решили: мои соотечественники попали в беду, значит, мой долг — помочь им тем, чем могу. Все здесь вносят вклад в общее противостояние тому ужасу, который случился".
Многие, по словам Сергея, говорят и о своих знакомых, которые были вчера в "Крокусе". Например, его тесть — водитель скорой помощи — вчера развозил оттуда пострадавших.
"Мы стоим здесь уже пять часов, — рассказывают студенты София и Максим. — У людей случилось несчастье. Нельзя в такие моменты просто сидеть на диване".
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам
Вчера, 12:37

"Там мог быть каждый"

Некоторые пришли целыми семьями.
"Сегодня мы поможем кому-то, а завтра — нам, — говорит Дмитрий, который приехал сюда с родными. — Мы ведь понимаем, что каждый мог оказаться на месте пострадавших".
Одна из женщин перебивает: "Мне вот что интересно: под чем они были, что толкнуло их на такое преступление". "Обыкновенная алчность", — отвечает ей соседка по очереди. — "Ну какая же алчность, за полмиллиона рублей пойти расстреливать толпу?!" — возражает та.
Она — медсестра, живет в Люберцах. Когда это выясняется, кто-то из толпы машет ей рукой: "Приятно встретить соседей".
Но заданный ею вопрос повисает в воздухе. Никто не знает, что на это сказать. Знают только одно: что бы ни случилось, они дождутся своей очереди.
В столичном департаменте здравоохранения сообщили: в воскресенье центры крови откроются вновь, чтобы принять всех желающих. Узнать, где они расположены, можно на сайте ведомства.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"МоскваМосковская область (Подмосковье)Крокус Сити ХоллПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала