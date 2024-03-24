"Это наш вклад": как россияне отреагировали на трагедию в "Крокусе"

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Давид Нармания. "А что здесь происходит?" — спрашивает таксист. "Кровь сдают после теракта", — слышит в ответ. "Тогда я сейчас машину поставлю и подойду", — говорит он. С самого утра субботы в Москве и области образовались огромные очереди из доноров. О том, что побудило их прийти, — в репортаже РИА Новости.На полтора кварталаСдать кровь у водителя не получилось: волонтеры попросили в очередь не вставать."Главврач сказала нам: говорите людям, чтобы в воскресенье приходили — сегодня точно уже не успеют. Собственно, даже те, кто ждут, вряд ли смогут зайти. Но пока никто не уходит ", — объясняет Павел Кудренко, студент-волонтер.По его словам, люди стали собираться еще около семи утра, хотя центр крови в Царицыно открывался только в восемь. Спустя несколько часов очередь растянулась на целый квартал.К пяти вечера очередь заканчивалась в шестидесяти метрах от входа в больницу. Сколько людей было в самом здании, неизвестно.Желающих сдать кровь на самом деле больше — некоторые держат место еще для тех, кто греется в автобусах. В сырую и холодную мартовскую погоду это здорово помогает. Работает и полевая кухня, уже сдавшие кровь могли хотя бы немного перекусить — ведь каждый ждал несколько часов.Пока мы беседуем, другие волонтеры разносят воду и горячий чай.Пункт в Царицыно посетили около полутора тысяч человек, уточняет Павел. Аналогичная ситуация и в других местах — за день донорами стали более четырех тысяч москвичей. Около трех тысяч — в Подмосковье."Сопротивление"Пиарщик Сергей стоит в очереди уже шестой час — с половины двенадцатого."Честно говоря, я не видел, чтобы кто-то уходил. А люди очень разные, есть и в возрасте. Вот передо мной мужчина — ему 50 лет, но он все это время тут".Сам Сергей тоже планирует быть здесь "до победного". В очереди уже перезнакомились друг с другом, постоянно обсуждают новости. Главная тема, конечно, трагедия в "Крокус Сити Холле"."Все время появляются какие-то детали, подробности. И, честно говоря, чем дальше, тем больше мы убеждены, что все делаем правильно, — рассуждает он. — Те, кто пришел сюда, показали, что их не запугать. Мне кажется, это очень правильный гражданский поступок. Люди решили: мои соотечественники попали в беду, значит, мой долг — помочь им тем, чем могу. Все здесь вносят вклад в общее противостояние тому ужасу, который случился".Многие, по словам Сергея, говорят и о своих знакомых, которые были вчера в "Крокусе". Например, его тесть — водитель скорой помощи — вчера развозил оттуда пострадавших."Мы стоим здесь уже пять часов, — рассказывают студенты София и Максим. — У людей случилось несчастье. Нельзя в такие моменты просто сидеть на диване"."Там мог быть каждый"Некоторые пришли целыми семьями."Сегодня мы поможем кому-то, а завтра — нам, — говорит Дмитрий, который приехал сюда с родными. — Мы ведь понимаем, что каждый мог оказаться на месте пострадавших".Одна из женщин перебивает: "Мне вот что интересно: под чем они были, что толкнуло их на такое преступление". "Обыкновенная алчность", — отвечает ей соседка по очереди. — "Ну какая же алчность, за полмиллиона рублей пойти расстреливать толпу?!" — возражает та.Она — медсестра, живет в Люберцах. Когда это выясняется, кто-то из толпы машет ей рукой: "Приятно встретить соседей".Но заданный ею вопрос повисает в воздухе. Никто не знает, что на это сказать. Знают только одно: что бы ни случилось, они дождутся своей очереди.В столичном департаменте здравоохранения сообщили: в воскресенье центры крови откроются вновь, чтобы принять всех желающих. Узнать, где они расположены, можно на сайте ведомства.
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Давид Нармания. "А что здесь происходит?" — спрашивает таксист. "Кровь сдают после теракта", — слышит в ответ. "Тогда я сейчас машину поставлю и подойду", — говорит он. С самого утра субботы в Москве и области образовались огромные очереди из доноров. О том, что побудило их прийти, — в репортаже РИА Новости.
На полтора квартала
Сдать кровь у водителя не получилось: волонтеры попросили в очередь не вставать.
"Главврач сказала нам: говорите людям, чтобы в воскресенье приходили — сегодня точно уже не успеют. Собственно, даже те, кто ждут, вряд ли смогут зайти. Но пока никто не уходит ", — объясняет Павел Кудренко, студент-волонтер.
По его словам, люди стали собираться еще около семи утра, хотя центр крови в Царицыно открывался только в восемь. Спустя несколько часов очередь растянулась на целый квартал.
К пяти вечера очередь заканчивалась в шестидесяти метрах от входа в больницу. Сколько людей было в самом здании, неизвестно.
Желающих сдать кровь на самом деле больше — некоторые держат место еще для тех, кто греется в автобусах. В сырую и холодную мартовскую погоду это здорово помогает. Работает и полевая кухня, уже сдавшие кровь могли хотя бы немного перекусить — ведь каждый ждал несколько часов.
Пока мы беседуем, другие волонтеры разносят воду и горячий чай.
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Пункт в Царицыно посетили около полутора тысяч человек, уточняет Павел. Аналогичная ситуация и в других местах — за день донорами стали более четырех тысяч москвичей. Около трех тысяч — в Подмосковье.
"Сопротивление"
Пиарщик Сергей стоит в очереди уже шестой час — с половины двенадцатого.
"Честно говоря, я не видел, чтобы кто-то уходил. А люди очень разные, есть и в возрасте. Вот передо мной мужчина — ему 50 лет, но он все это время тут".
Сам Сергей тоже планирует быть здесь "до победного". В очереди уже перезнакомились друг с другом, постоянно обсуждают новости. Главная тема, конечно, трагедия в "Крокус Сити Холле".
"Все время появляются какие-то детали, подробности. И, честно говоря, чем дальше, тем больше мы убеждены, что все делаем правильно, — рассуждает он. — Те, кто пришел сюда, показали, что их не запугать. Мне кажется, это очень правильный гражданский поступок. Люди решили: мои соотечественники попали в беду, значит, мой долг — помочь им тем, чем могу. Все здесь вносят вклад в общее противостояние тому ужасу, который случился".
Многие, по словам Сергея, говорят и о своих знакомых, которые были вчера в "Крокусе". Например, его тесть — водитель скорой помощи — вчера развозил оттуда пострадавших.
"Мы стоим здесь уже пять часов, — рассказывают студенты София и Максим. — У людей случилось несчастье. Нельзя в такие моменты просто сидеть на диване".
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"Там мог быть каждый"
Некоторые пришли целыми семьями.
"Сегодня мы поможем кому-то, а завтра — нам, — говорит Дмитрий, который приехал сюда с родными. — Мы ведь понимаем, что каждый мог оказаться на месте пострадавших".
Одна из женщин перебивает: "Мне вот что интересно: под чем они были, что толкнуло их на такое преступление". "Обыкновенная алчность", — отвечает ей соседка по очереди. — "Ну какая же алчность, за полмиллиона рублей пойти расстреливать толпу?!" — возражает та.
Она — медсестра, живет в Люберцах. Когда это выясняется, кто-то из толпы машет ей рукой: "Приятно встретить соседей".
Но заданный ею вопрос повисает в воздухе. Никто не знает, что на это сказать. Знают только одно: что бы ни случилось, они дождутся своей очереди.
В столичном департаменте здравоохранения сообщили: в воскресенье центры крови откроются вновь, чтобы принять всех желающих. Узнать, где они расположены, можно на сайте ведомства.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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