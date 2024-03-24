Рейтинг@Mail.ru
Иноагенты прошли путь от борцов с властью до проповедников терроризма - РИА Новости, 24.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
08:00 24.03.2024 (обновлено: 11:18 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/terrorizm-1935368522.html
Иноагенты прошли путь от борцов с властью до проповедников терроризма
Иноагенты прошли путь от борцов с властью до проповедников терроризма - РИА Новости, 24.03.2024
Иноагенты прошли путь от борцов с властью до проповедников терроризма
Кошмарный теракт в "Крокус Сити Холле" случился не неожиданно и не просто так. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T08:00
2024-03-24T11:18
теракт в "крокус сити холле"
аналитика
россия
украина
архангельск
дарья дугина
захар прилепин
глеб павловский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935357067_0:0:726:408_1920x0_80_0_0_72f0889507fdb0410e386bcdacfffeb5.jpg
Кошмарный теракт в "Крокус Сити Холле" случился не неожиданно и не просто так.Последние 30 с лишним лет российский, русский мир с помощью медийных площадок (и соцсети здесь играли едва ли не первую скрипку) приучали к тому, что вооруженное противостояние власти есть "цивилизационная норма свободного общества". Необязательно было брать в руки пистолет или гранату, но способность метнуть коктейль Молотова в госучреждение практически немедленно возводил злоумышленника в "либеральной медийке" в ранг героя.Шесть лет назад некто Жлобицкий закинул гранату в приемную УФСБ Архангельска, погиб сам, ранил нескольких сотрудников. Широко известный в узких либеральных кругах (и имевший там влияние) Глеб Павловский высказался так: "Если ФСБ сделает ошибку и превратит это событие в начало борьбы с теми, кто их ненавидит, то они окажутся в опасном положении, потому что станут привлекательной мишенью для молодых людей, которые с простым очень мировоззрением". Тут комментировать — только портить.Но ведь Жлобицкий — это, так сказать, имя нарицательное. Практически в то же самое время шло следствие по нескольким экстремистским сообществам, за членов которых под вечным лозунгом — "они же дети", вступились все тогдашние ЛОМы — лидеры общественного мнения (по странном истечению обстоятельств сейчас все они практически иноагенты, а кто-то признан и экстремистом).Они оправдывали терроризм — потенциальный, умышленный, разгуливая с плюшевыми зайчиками по московским бульварам, а с началом СВО и с началом террора в отношении самых ярких сторонников денацификации Украины вообще потеряли любые берега. Сказать, что заявила авторесса Улицкая* о писателе Захаре Прилепине, который едва выжил после теракта? Она сказала, что "у Украины есть право на это (на уничтожение Прилепина. — Прим. редакции ). У вас есть на это право".А вот слова о погибшей в теракте Дарье Дугиной."Она (Дарья Дугина. — Прим. ред.) молодая женщина, могла бы жить… В каком-то смысле это жертвы (Александр Дугин и погибшая на его глазах дочь. — Прим. ред.) идеи. &lt;…&gt; Они последовательные люди — несут ответственность и за свою идею, и за свою жизнь".То есть за идеи, согласно ЛОМам, съехавшим из России, но последовательно защищавших тех, кто готов был взрывать представителей власти (потому что она ЛОМам не нравилась), нужно уничтожать. Всякие эвфемизмы больше не проканают — все эти, что ненавидят Россию, хотели сказать и говорили именно это. За взгляды, которые они, ЛОМы, считают идеологически чуждыми, они полагают правильным и верным оппонентов уничтожать. Физически.Как они кричали еще до этого — "раздавите гадину, раздавите гадину!", и тоже только потому, что им не нравились чужие взгляды.Майдан десять лет назад поставил всех вот этих перед выбором — либо корзина печенья и бочка варенья, либо быть со страной. Выбрали жратву, что, если честно, было ожидаемо. Но вместе с кормом пришлось выбрать (их кураторы люди опытные, всех карт не раскрывают никогда) и поддержку убийства соотечественников.Поэтому не возмущение, а плохо скрываемая радость массовым убийством в Одессе все тех же русских, но идеологически чуждых. Поэтому сарказм по поводу многих тысяч жертв (включая детей) в ДНР и в ЛНР. Злорадство, когда обстреливают Белгород и когда гибнут люди.К трагедии в "Крокус Сити Холле" привели не только планировщики (скорее всего, не обошлось без кураторов западных), которые нашли исполнителей, заплатили им сущие гроши, организовали "окно на границе с Украиной" (было ясно, что оно не понадобится, наши спецслужбы работать умеют споро и скоро), но и те, кто говорил, говорил на протяжении последнего десятилетия, регулярно, постоянно, настойчиво, что уничтожение русских, кто иначе думает, говорит на русском языке и хочет жить в другой, родной им стране, — это право тех, кто готов отправить "москаляку на гиляку".Массовый расстрел в Москве — ответственность не только тех, кто теракт заказал, не только тех, кто его оплатил и организовал, но и тех, живших, а ныне убежавших из страны ЛОМов, кто говорил, и говорил постоянно, что хороший русский — это мертвый русский.И им тоже от ответственности вряд ли получится уйти. Если не на этом свете, то на том точно. Рим предателям, предателям, у которых мысли и идеи в крови, не платит, и платить, судя по всему, больше не будет.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html
https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html
россия
украина
архангельск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Разбор завалов в "Крокусе"
Разбор завалов в "Крокусе"
2024-03-24T08:00
true
PT1M20S
Работа следователей на месте теракта в "Крокусе"
Работа следователей на месте теракта в "Крокусе".
2024-03-24T08:00
true
PT1M18S
Воробьев на месте завалов в "Крокусе"
Воробьев на месте завалов в "Крокусе"
2024-03-24T08:00
true
PT2M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935357067_115:0:718:452_1920x0_80_0_0_83f76c03a046376fe0334a535621776d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, россия, украина, архангельск, дарья дугина, захар прилепин, глеб павловский, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Аналитика, Россия, Украина, Архангельск, Дарья Дугина, Захар Прилепин, Глеб Павловский, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)

Иноагенты прошли путь от борцов с властью до проповедников терроризма

© МЧС России/TelegramРазбор завалов в Крокусе
Разбор завалов в Крокусе
© МЧС России/Telegram
Разбор завалов в Крокусе
Читать ria.ru в
Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
Кошмарный теракт в "Крокус Сити Холле" случился не неожиданно и не просто так.
Последние 30 с лишним лет российский, русский мир с помощью медийных площадок (и соцсети здесь играли едва ли не первую скрипку) приучали к тому, что вооруженное противостояние власти есть "цивилизационная норма свободного общества". Необязательно было брать в руки пистолет или гранату, но способность метнуть коктейль Молотова в госучреждение практически немедленно возводил злоумышленника в "либеральной медийке" в ранг героя.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
Шесть лет назад некто Жлобицкий закинул гранату в приемную УФСБ Архангельска, погиб сам, ранил нескольких сотрудников. Широко известный в узких либеральных кругах (и имевший там влияние) Глеб Павловский высказался так: "Если ФСБ сделает ошибку и превратит это событие в начало борьбы с теми, кто их ненавидит, то они окажутся в опасном положении, потому что станут привлекательной мишенью для молодых людей, которые с простым очень мировоззрением". Тут комментировать — только портить.
Но ведь Жлобицкий — это, так сказать, имя нарицательное. Практически в то же самое время шло следствие по нескольким экстремистским сообществам, за членов которых под вечным лозунгом — "они же дети", вступились все тогдашние ЛОМы — лидеры общественного мнения (по странном истечению обстоятельств сейчас все они практически иноагенты, а кто-то признан и экстремистом).
Они оправдывали терроризм — потенциальный, умышленный, разгуливая с плюшевыми зайчиками по московским бульварам, а с началом СВО и с началом террора в отношении самых ярких сторонников денацификации Украины вообще потеряли любые берега. Сказать, что заявила авторесса Улицкая* о писателе Захаре Прилепине, который едва выжил после теракта? Она сказала, что "у Украины есть право на это (на уничтожение Прилепина. — Прим. редакции ). У вас есть на это право".
А вот слова о погибшей в теракте Дарье Дугиной.
"Она (Дарья Дугина. — Прим. ред.) молодая женщина, могла бы жить… В каком-то смысле это жертвы (Александр Дугин и погибшая на его глазах дочь. — Прим. ред.) идеи. <…> Они последовательные люди — несут ответственность и за свою идею, и за свою жизнь".
То есть за идеи, согласно ЛОМам, съехавшим из России, но последовательно защищавших тех, кто готов был взрывать представителей власти (потому что она ЛОМам не нравилась), нужно уничтожать. Всякие эвфемизмы больше не проканают — все эти, что ненавидят Россию, хотели сказать и говорили именно это. За взгляды, которые они, ЛОМы, считают идеологически чуждыми, они полагают правильным и верным оппонентов уничтожать. Физически.
Как они кричали еще до этого — "раздавите гадину, раздавите гадину!", и тоже только потому, что им не нравились чужие взгляды.
Майдан десять лет назад поставил всех вот этих перед выбором — либо корзина печенья и бочка варенья, либо быть со страной. Выбрали жратву, что, если честно, было ожидаемо. Но вместе с кормом пришлось выбрать (их кураторы люди опытные, всех карт не раскрывают никогда) и поддержку убийства соотечественников.
Поэтому не возмущение, а плохо скрываемая радость массовым убийством в Одессе все тех же русских, но идеологически чуждых. Поэтому сарказм по поводу многих тысяч жертв (включая детей) в ДНР и в ЛНР. Злорадство, когда обстреливают Белгород и когда гибнут люди.
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам
Вчера, 12:37
К трагедии в "Крокус Сити Холле" привели не только планировщики (скорее всего, не обошлось без кураторов западных), которые нашли исполнителей, заплатили им сущие гроши, организовали "окно на границе с Украиной" (было ясно, что оно не понадобится, наши спецслужбы работать умеют споро и скоро), но и те, кто говорил, говорил на протяжении последнего десятилетия, регулярно, постоянно, настойчиво, что уничтожение русских, кто иначе думает, говорит на русском языке и хочет жить в другой, родной им стране, — это право тех, кто готов отправить "москаляку на гиляку".
Массовый расстрел в Москве — ответственность не только тех, кто теракт заказал, не только тех, кто его оплатил и организовал, но и тех, живших, а ныне убежавших из страны ЛОМов, кто говорил, и говорил постоянно, что хороший русский — это мертвый русский.
И им тоже от ответственности вряд ли получится уйти. Если не на этом свете, то на том точно. Рим предателям, предателям, у которых мысли и идеи в крови, не платит, и платить, судя по всему, больше не будет.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"Обещали 500 тысяч": что известно об устроивших теракт в "Крокусе"
Вчера, 15:39
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"АналитикаРоссияУкраинаАрхангельскДарья ДугинаЗахар ПрилепинГлеб ПавловскийКрокус Сити ХоллФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала