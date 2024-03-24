https://ria.ru/20240324/terrorizm-1935368522.html

Иноагенты прошли путь от борцов с властью до проповедников терроризма

Иноагенты прошли путь от борцов с властью до проповедников терроризма - РИА Новости, 24.03.2024

Иноагенты прошли путь от борцов с властью до проповедников терроризма

Кошмарный теракт в "Крокус Сити Холле" случился не неожиданно и не просто так. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T08:00

2024-03-24T08:00

2024-03-24T11:18

теракт в "крокус сити холле"

аналитика

россия

украина

архангельск

дарья дугина

захар прилепин

глеб павловский

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Кошмарный теракт в "Крокус Сити Холле" случился не неожиданно и не просто так.Последние 30 с лишним лет российский, русский мир с помощью медийных площадок (и соцсети здесь играли едва ли не первую скрипку) приучали к тому, что вооруженное противостояние власти есть "цивилизационная норма свободного общества". Необязательно было брать в руки пистолет или гранату, но способность метнуть коктейль Молотова в госучреждение практически немедленно возводил злоумышленника в "либеральной медийке" в ранг героя.Шесть лет назад некто Жлобицкий закинул гранату в приемную УФСБ Архангельска, погиб сам, ранил нескольких сотрудников. Широко известный в узких либеральных кругах (и имевший там влияние) Глеб Павловский высказался так: "Если ФСБ сделает ошибку и превратит это событие в начало борьбы с теми, кто их ненавидит, то они окажутся в опасном положении, потому что станут привлекательной мишенью для молодых людей, которые с простым очень мировоззрением". Тут комментировать — только портить.Но ведь Жлобицкий — это, так сказать, имя нарицательное. Практически в то же самое время шло следствие по нескольким экстремистским сообществам, за членов которых под вечным лозунгом — "они же дети", вступились все тогдашние ЛОМы — лидеры общественного мнения (по странном истечению обстоятельств сейчас все они практически иноагенты, а кто-то признан и экстремистом).Они оправдывали терроризм — потенциальный, умышленный, разгуливая с плюшевыми зайчиками по московским бульварам, а с началом СВО и с началом террора в отношении самых ярких сторонников денацификации Украины вообще потеряли любые берега. Сказать, что заявила авторесса Улицкая* о писателе Захаре Прилепине, который едва выжил после теракта? Она сказала, что "у Украины есть право на это (на уничтожение Прилепина. — Прим. редакции ). У вас есть на это право".А вот слова о погибшей в теракте Дарье Дугиной."Она (Дарья Дугина. — Прим. ред.) молодая женщина, могла бы жить… В каком-то смысле это жертвы (Александр Дугин и погибшая на его глазах дочь. — Прим. ред.) идеи. <…> Они последовательные люди — несут ответственность и за свою идею, и за свою жизнь".То есть за идеи, согласно ЛОМам, съехавшим из России, но последовательно защищавших тех, кто готов был взрывать представителей власти (потому что она ЛОМам не нравилась), нужно уничтожать. Всякие эвфемизмы больше не проканают — все эти, что ненавидят Россию, хотели сказать и говорили именно это. За взгляды, которые они, ЛОМы, считают идеологически чуждыми, они полагают правильным и верным оппонентов уничтожать. Физически.Как они кричали еще до этого — "раздавите гадину, раздавите гадину!", и тоже только потому, что им не нравились чужие взгляды.Майдан десять лет назад поставил всех вот этих перед выбором — либо корзина печенья и бочка варенья, либо быть со страной. Выбрали жратву, что, если честно, было ожидаемо. Но вместе с кормом пришлось выбрать (их кураторы люди опытные, всех карт не раскрывают никогда) и поддержку убийства соотечественников.Поэтому не возмущение, а плохо скрываемая радость массовым убийством в Одессе все тех же русских, но идеологически чуждых. Поэтому сарказм по поводу многих тысяч жертв (включая детей) в ДНР и в ЛНР. Злорадство, когда обстреливают Белгород и когда гибнут люди.К трагедии в "Крокус Сити Холле" привели не только планировщики (скорее всего, не обошлось без кураторов западных), которые нашли исполнителей, заплатили им сущие гроши, организовали "окно на границе с Украиной" (было ясно, что оно не понадобится, наши спецслужбы работать умеют споро и скоро), но и те, кто говорил, говорил на протяжении последнего десятилетия, регулярно, постоянно, настойчиво, что уничтожение русских, кто иначе думает, говорит на русском языке и хочет жить в другой, родной им стране, — это право тех, кто готов отправить "москаляку на гиляку".Массовый расстрел в Москве — ответственность не только тех, кто теракт заказал, не только тех, кто его оплатил и организовал, но и тех, живших, а ныне убежавших из страны ЛОМов, кто говорил, и говорил постоянно, что хороший русский — это мертвый русский.И им тоже от ответственности вряд ли получится уйти. Если не на этом свете, то на том точно. Рим предателям, предателям, у которых мысли и идеи в крови, не платит, и платить, судя по всему, больше не будет.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Разбор завалов в "Крокусе" Разбор завалов в "Крокусе" 2024-03-24T08:00 true PT1M20S

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Воробьев на месте завалов в "Крокусе" Воробьев на месте завалов в "Крокусе" 2024-03-24T08:00 true PT2M14S

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, россия, украина, архангельск, дарья дугина, захар прилепин, глеб павловский, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)