https://ria.ru/20240324/terakt-1935548155.html

В сенате США предположили, почему мог произойти теракт в России

В сенате США предположили, почему мог произойти теракт в России - РИА Новости, 24.03.2024

В сенате США предположили, почему мог произойти теракт в России

Заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марко Рубио заявил, что теракт в Подмосковье стал возможен в том числе из-за ухода США из Афганистана и РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T23:27

2024-03-24T23:27

2024-03-24T23:27

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

украина

марко рубио

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. Заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марко Рубио заявил, что теракт в Подмосковье стал возможен в том числе из-за ухода США из Афганистана и может повториться на американской территории. В Вашингтоне возлагают ответственность за нападение на "Крокус сити холл" на "ИГ-Хорасан" - "афганский" филиал запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство*". "При администрации (Дональда) Трампа ИГ* фактически вышел из бизнеса. У них оставалось меньше тысячи боевиков,... а теперь они восстановились. Отчасти потому, что, уйдя из Афганистана, мы оказались не в состоянии наносить по ним регулярные удары", - сказал Рубио в интервью телеканалу ABC.Он добавил, что новые власти Афганистана не имеют возможности эффективно противодействовать террористам из ИГ, которые убили 13 американских военнослужащих в аэропорту Кабула в разгар эвакуации 2021 года. "Они нашли место, откуда действовать... Сейчас им гораздо проще пробраться в Иран, в Россию, но их устремления выходят за пределы России и Ирана... Они бы очень хотели повторить в США то, что они сделали в Москве", - продолжил сенатор. Такая угроза, по словам Рубио, тем более реальна с учетом массового потока нелегальных мигрантов, которые проникают в США с юга и расселяются по стране. "Если они смогли такое сделать в Москве, они, не задумываясь, сотворят это в США. Они хотят это сделать", - предупредил он. На недавних слушаниях в конгрессе американские военные говорили, что, по их оценкам, ИГ-Хорасан будет в состоянии через полгода атаковать американские цели. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Террористическая группировка, запрещенная в РоссииТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/terakt-1935542443.html

https://ria.ru/20240324/figuranty-1935539043.html

https://ria.ru/20240324/pogibshie-1935495007.html

https://ria.ru/20240323/putin-1935126467.html

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в мире, россия, украина, марко рубио, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)