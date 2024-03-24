Симоньян назвала теракт в "Крокусе" чудовищной операцией под "чужим флагом"

Симоньян: теракт в "Крокусе" — чудовищная и жестокая операция под "чужим флагом"
"Совершенно очевидно, что была придумана чудовищная, жесточайшая, немыслимая операция под "чужим флагом"... В качестве исполнителей... специально были подобраны люди, которых можно выдать за ИГИЛ* ... И можно было бы в это поверить, если бы они сами не допустили такой тупейший фальстарт, когда они вечером накануне - американские спецслужбы, все пропагандистские издания, которым эти спецслужбы не просто "сливают" какую-то информацию, а командуют ими, что писать, что не писать... Если бы они тут же не начали орать, что это - ИГИЛ*, когда не был ещё задержан ни один из упырей, не было ещё фотороботов, не было понятно ничего. Кто эти люди, как они выглядят, вообще, мусульмане ли они?" - заявила Симоньян.
"А эти заранее знали, выходит, заранее знали и понимали, что они будут похожи на ИГИЛ*. И надо, чтобы общественное мнение мировое не посмотрело на Украину. Тогда же придётся отвечать на страшные вопросы уже населения... Население на Западе... когда оно видит - подождите, секундочку, это мы, получается, спонсируем этих террористов? Они такие же самые, как те, кто взрывал башни-близнецы? Французы вспомнят своё, многим есть что вспомнить", - отметила журналист.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".
Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".
Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.
Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.
На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".
На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".
Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.
Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.
Не остались в стороне и жители других стран.
На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.
Не остались в стороне и жители других стран.
На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.
Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.
Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.
К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.
К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.
На месте продолжают работать пожарные и медики.
Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.
На месте продолжают работать пожарные и медики.
Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".
Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.
На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".
Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.
Не остались в стороне и жители других стран.
На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.
Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.
К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.
На месте продолжают работать пожарные и медики.
Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.