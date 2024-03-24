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Симоньян назвала теракт в "Крокусе" чудовищной операцией под "чужим флагом" - РИА Новости, 24.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:54 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/terakt-1935543496.html
Симоньян назвала теракт в "Крокусе" чудовищной операцией под "чужим флагом"
Симоньян назвала теракт в "Крокусе" чудовищной операцией под "чужим флагом" - РИА Новости, 24.03.2024
Симоньян назвала теракт в "Крокусе" чудовищной операцией под "чужим флагом"
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала теракт в подмосковном "Крокус сити холле" чудовищной операцией, которую РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T22:54
2024-03-24T22:54
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
владимир путин
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала теракт в подмосковном "Крокус сити холле" чудовищной операцией, которую ее авторы пытались провести под "чужим флагом", заявив в качестве исполнителей одну из международных террористических организаций. В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" она высказала версию о задумщиках, заказчиках и исполнителях теракта в "Крокус сити холле", уточнив, что это не известный ей инсайд, а "просто сопоставление фактов и логически вытекающие выводы из этих фактов". &quot;Совершенно очевидно, что была придумана чудовищная, жесточайшая, немыслимая операция под &quot;чужим флагом&quot;... В качестве исполнителей... специально были подобраны люди, которых можно выдать за ИГИЛ* ... И можно было бы в это поверить, если бы они сами не допустили такой тупейший фальстарт, когда они вечером накануне - американские спецслужбы, все пропагандистские издания, которым эти спецслужбы не просто &quot;сливают&quot; какую-то информацию, а командуют ими, что писать, что не писать... Если бы они тут же не начали орать, что это - ИГИЛ*, когда не был ещё задержан ни один из упырей, не было ещё фотороботов, не было понятно ничего. Кто эти люди, как они выглядят, вообще, мусульмане ли они?&quot; - заявила Симоньян.По её словам, эту террористическую организацию выбрали именно потому, что она "понасовершала массу терактов везде в мире", и с "Украиной не связана, на Украину не подумают". &quot;А эти заранее знали, выходит, заранее знали и понимали, что они будут похожи на ИГИЛ*. И надо, чтобы общественное мнение мировое не посмотрело на Украину. Тогда же придётся отвечать на страшные вопросы уже населения... Население на Западе... когда оно видит - подождите, секундочку, это мы, получается, спонсируем этих террористов? Они такие же самые, как те, кто взрывал башни-близнецы? Французы вспомнят своё, многим есть что вспомнить&quot;, - отметила журналист.По ее словам, в мировых СМИ идёт "судорожное убеждение, что нет-нет, это не Украина", а ИГ*. "Эти их многочисленные, множественные соболезнования - это часть той же программы. Часть убеждения общественности - нет-нет, смотрите, мы все сочувствуем,.. это какой-то ИГИЛ*, какие-то отщепенцы, террористы. Это никакой не ИГИЛ*. Это они сами. Это наши "не братья" так называемые и их дрессировщики. Сомнений в этом нет никаких", - резюмировала Симоньян. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20240324/figurant-1935537471.html
https://ria.ru/20240323/terakt-1935263105.html
https://ria.ru/20240323/mashina-1935229377.html
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россия, украина, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), владимир путин, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Владимир Путин, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Симоньян назвала теракт в "Крокусе" чудовищной операцией под "чужим флагом"

Симоньян: теракт в "Крокусе" — чудовищная и жестокая операция под "чужим флагом"

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / RT
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала теракт в подмосковном "Крокус сити холле" чудовищной операцией, которую ее авторы пытались провести под "чужим флагом", заявив в качестве исполнителей одну из международных террористических организаций.
В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" она высказала версию о задумщиках, заказчиках и исполнителях теракта в "Крокус сити холле", уточнив, что это не известный ей инсайд, а "просто сопоставление фактов и логически вытекающие выводы из этих фактов".
Один из фигурантов дела о теракте в Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Первым двум фигурантам дела о теракте в "Крокусе" предъявили обвинение
Вчера, 22:15
«

"Совершенно очевидно, что была придумана чудовищная, жесточайшая, немыслимая операция под "чужим флагом"... В качестве исполнителей... специально были подобраны люди, которых можно выдать за ИГИЛ* ... И можно было бы в это поверить, если бы они сами не допустили такой тупейший фальстарт, когда они вечером накануне - американские спецслужбы, все пропагандистские издания, которым эти спецслужбы не просто "сливают" какую-то информацию, а командуют ими, что писать, что не писать... Если бы они тут же не начали орать, что это - ИГИЛ*, когда не был ещё задержан ни один из упырей, не было ещё фотороботов, не было понятно ничего. Кто эти люди, как они выглядят, вообще, мусульмане ли они?" - заявила Симоньян.

По её словам, эту террористическую организацию выбрали именно потому, что она "понасовершала массу терактов везде в мире", и с "Украиной не связана, на Украину не подумают".
«

"А эти заранее знали, выходит, заранее знали и понимали, что они будут похожи на ИГИЛ*. И надо, чтобы общественное мнение мировое не посмотрело на Украину. Тогда же придётся отвечать на страшные вопросы уже населения... Население на Западе... когда оно видит - подождите, секундочку, это мы, получается, спонсируем этих террористов? Они такие же самые, как те, кто взрывал башни-близнецы? Французы вспомнят своё, многим есть что вспомнить", - отметила журналист.

Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
По ее словам, в мировых СМИ идёт "судорожное убеждение, что нет-нет, это не Украина", а ИГ*. "Эти их многочисленные, множественные соболезнования - это часть той же программы. Часть убеждения общественности - нет-нет, смотрите, мы все сочувствуем,.. это какой-то ИГИЛ*, какие-то отщепенцы, террористы. Это никакой не ИГИЛ*. Это они сами. Это наши "не братья" так называемые и их дрессировщики. Сомнений в этом нет никаких", - резюмировала Симоньян.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Допрос одного из подозреваемых в совершении теракта в Крокус Сити Холле
Опубликовано видео допроса террориста из "Крокуса"
23 марта, 13:23
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Симоньян пообещала помочь бойцам, расстрелявшим машину с террористами
23 марта, 11:27
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)Владимир ПутинКрокусСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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