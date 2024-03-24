https://ria.ru/20240324/terakt-1935543496.html

Симоньян назвала теракт в "Крокусе" чудовищной операцией под "чужим флагом"

Симоньян назвала теракт в "Крокусе" чудовищной операцией под "чужим флагом" - РИА Новости, 24.03.2024

Симоньян назвала теракт в "Крокусе" чудовищной операцией под "чужим флагом"

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала теракт в подмосковном "Крокус сити холле" чудовищной операцией, которую РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T22:54

2024-03-24T22:54

2024-03-24T22:54

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

владимир путин

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала теракт в подмосковном "Крокус сити холле" чудовищной операцией, которую ее авторы пытались провести под "чужим флагом", заявив в качестве исполнителей одну из международных террористических организаций. В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" она высказала версию о задумщиках, заказчиках и исполнителях теракта в "Крокус сити холле", уточнив, что это не известный ей инсайд, а "просто сопоставление фактов и логически вытекающие выводы из этих фактов". "Совершенно очевидно, что была придумана чудовищная, жесточайшая, немыслимая операция под "чужим флагом"... В качестве исполнителей... специально были подобраны люди, которых можно выдать за ИГИЛ* ... И можно было бы в это поверить, если бы они сами не допустили такой тупейший фальстарт, когда они вечером накануне - американские спецслужбы, все пропагандистские издания, которым эти спецслужбы не просто "сливают" какую-то информацию, а командуют ими, что писать, что не писать... Если бы они тут же не начали орать, что это - ИГИЛ*, когда не был ещё задержан ни один из упырей, не было ещё фотороботов, не было понятно ничего. Кто эти люди, как они выглядят, вообще, мусульмане ли они?" - заявила Симоньян.По её словам, эту террористическую организацию выбрали именно потому, что она "понасовершала массу терактов везде в мире", и с "Украиной не связана, на Украину не подумают". "А эти заранее знали, выходит, заранее знали и понимали, что они будут похожи на ИГИЛ*. И надо, чтобы общественное мнение мировое не посмотрело на Украину. Тогда же придётся отвечать на страшные вопросы уже населения... Население на Западе... когда оно видит - подождите, секундочку, это мы, получается, спонсируем этих террористов? Они такие же самые, как те, кто взрывал башни-близнецы? Французы вспомнят своё, многим есть что вспомнить", - отметила журналист.По ее словам, в мировых СМИ идёт "судорожное убеждение, что нет-нет, это не Украина", а ИГ*. "Эти их многочисленные, множественные соболезнования - это часть той же программы. Часть убеждения общественности - нет-нет, смотрите, мы все сочувствуем,.. это какой-то ИГИЛ*, какие-то отщепенцы, террористы. Это никакой не ИГИЛ*. Это они сами. Это наши "не братья" так называемые и их дрессировщики. Сомнений в этом нет никаких", - резюмировала Симоньян. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20240324/figurant-1935537471.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935263105.html

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россия

украина

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россия, украина, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), владимир путин, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)