https://ria.ru/20240324/terakt-1935542443.html

За терактом в "Крокусе" стоят США и Байден, считают в Турции

За терактом в "Крокусе" стоят США и Байден, считают в Турции - РИА Новости, 24.03.2024

За терактом в "Крокусе" стоят США и Байден, считают в Турции

Лидер турецкой партии "Vatan" ("Родина") Догу Перинчек считает, что за терактом в "Крокус сити холле" в Подмосковье стоят США и лично президент Джо Байден. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T22:48

2024-03-24T22:48

2024-03-24T22:48

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

украина

джо байден

владимир путин

догу перинчек

следственный комитет россии (ск рф)

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АНКАРА, 24 мар - РИА Новости. Лидер турецкой партии "Vatan" ("Родина") Догу Перинчек считает, что за терактом в "Крокус сити холле" в Подмосковье стоят США и лично президент Джо Байден. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек. "С лупой Ната Пинкертона в руках ведущие мировые и турецкие эксперты по терроризму приступили к поиску и обсуждению отпечатков пальцев террористической организации, осуществившей теракт в Москве. Это, несомненно, "миссия по безопасности". Безопасность "ногтей и клыков глубинного государства США", конечно же! Болтовня о личности террористической организации на самом деле прикрывает террористический аппарат Байдена", - заявил политик РИА Новости. По его словам, есть три причины, свидетельствующие о том, что за терактом в Подмосковье стоят США и лично Байден. "Да, Байден! Потому что если мы посмотрим за террором в Москве, то увидим только Байдена. По трём причинам: во-первых, чтобы втянуть Европу в украинскую войну. Во Франции и Германии, чтобы сплотить молодых людей, которые идут на смерть, нужны наркотики, более эффективные, чем "барабаны войны". Но в таких европейских странах, как Германия и Франция, националистические партии, такие как партия Марин Ле Пен и партия "Альтернатива", которые дружественны России и выступают против контроля США, набирают силу и идут к власти. В этой ситуации США приходится нелегко, и они нуждаются в крупных провокациях", - отметил политик. Во-вторых, по мнению Перинчека, чтобы заблокировать приход Дональда Трампа к власти. "Таким образом, Трамп перешёл красную черту "Глубинного государства" США, и теперь заокеанские заговоры должны дать ему отпор. В-третьих, возможно, чтобы втянуть Россию во внутренние разборки", - сказал он. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, джо байден, владимир путин, догу перинчек, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)