https://ria.ru/20240324/terakt-1935533400.html

Египетский политик не исключил причастности Запада к теракту в "Крокусе"

Египетский политик не исключил причастности Запада к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

Египетский политик не исключил причастности Запада к теракту в "Крокусе"

Время теракта в "Крокус сити молле" в Подмосковье выглядит подозрительным, разведки Запада и Украины могут быть причастны, заявил РИА Новости египетский политик РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T21:39

2024-03-24T21:39

2024-03-24T21:42

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935382361_0:77:3153:1850_1920x0_80_0_0_4a54a28b30debdcf6e55bd175bad63ca.jpg

КАИР, 24 мар - РИА Новости. Время теракта в "Крокус сити молле" в Подмосковье выглядит подозрительным, разведки Запада и Украины могут быть причастны, заявил РИА Новости египетский политик и писатель Абдельхалим Кандиль. "Время теракта в окрестностях Москвы выглядит поразительным и подозрительным, поскольку он произошел после выборов президента России, которые показали, что подавляющее большинство россиян сплотилось вокруг Владимира Путина", - отметил Кандиль. Он обратил внимание на тот факт, что после теракта США поспешили возложить ответственность на террористическую группировку "Исламское государство"* и заявили о непричастности Украины. По его мнению, если исполнители теракта были боевиками ИГ, то разведки Запада могли его координировать. "Я не исключаю, что этот теракт координировался между крупными западными разведками и разведкой Украины", - считает Кандиль. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Террористическая группировка, запрещенная в РоссииТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/terrorizm-1935368522.html

https://ria.ru/20240324/postradavshie-1935529070.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)