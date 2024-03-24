https://ria.ru/20240324/terakt-1935532217.html

Восстанавливать концертный зал на месте трагедии нельзя, заявили в Госдуме

Восстанавливать концертный зал на месте трагедии нельзя, заявили в Госдуме - РИА Новости, 24.03.2024

Восстанавливать концертный зал на месте трагедии нельзя, заявили в Госдуме

Воссоздавать концертный зал на месте теракта в "Крокус сити холле" недопустимо из-за гибели людей в этой трагедии, считает депутат ГД Татьяна Буцкая в... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T21:29

2024-03-24T21:29

2024-03-24T21:29

теракт в "крокус сити холле"

россия

татьяна буцкая

маргарита симоньян

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 мар-РИА Новости. Воссоздавать концертный зал на месте теракта в "Крокус сити холле" недопустимо из-за гибели людей в этой трагедии, считает депутат ГД Татьяна Буцкая в Telegram-канале. "Считаю невозможным на месте трагедии снова строить концертный зал, где будут проводиться увеселительные мероприятия. Концерты, шоу, выступать комики. Не-воз-мож-но!! Танцы на костях устраивать безбожно, в этом месте болит душа", - написала она.Буцкая также отметила, что считает правильным создать на месте трагедии мемориал в память о погибших. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/terrorizm-1935368522.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, татьяна буцкая, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)