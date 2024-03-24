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Восстанавливать концертный зал на месте трагедии нельзя, заявили в Госдуме - РИА Новости, 24.03.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:29 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/terakt-1935532217.html
Восстанавливать концертный зал на месте трагедии нельзя, заявили в Госдуме
Восстанавливать концертный зал на месте трагедии нельзя, заявили в Госдуме - РИА Новости, 24.03.2024
Восстанавливать концертный зал на месте трагедии нельзя, заявили в Госдуме
Воссоздавать концертный зал на месте теракта в "Крокус сити холле" недопустимо из-за гибели людей в этой трагедии, считает депутат ГД Татьяна Буцкая в... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T21:29
2024-03-24T21:29
теракт в "крокус сити холле"
россия
татьяна буцкая
маргарита симоньян
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 мар-РИА Новости. Воссоздавать концертный зал на месте теракта в "Крокус сити холле" недопустимо из-за гибели людей в этой трагедии, считает депутат ГД Татьяна Буцкая в Telegram-канале. "Считаю невозможным на месте трагедии снова строить концертный зал, где будут проводиться увеселительные мероприятия. Концерты, шоу, выступать комики. Не-воз-мож-но!! Танцы на костях устраивать безбожно, в этом месте болит душа", - написала она.Буцкая также отметила, что считает правильным создать на месте трагедии мемориал в память о погибших. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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россия, татьяна буцкая, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Татьяна Буцкая, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Восстанавливать концертный зал на месте трагедии нельзя, заявили в Госдуме

Депутат ГД считает недопустимым восстановление концертного зала на месте теракта

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСгоревшее здание подмосковного "Крокус Сити Холла"
Сгоревшее здание подмосковного Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сгоревшее здание подмосковного "Крокус Сити Холла"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар-РИА Новости. Воссоздавать концертный зал на месте теракта в "Крокус сити холле" недопустимо из-за гибели людей в этой трагедии, считает депутат ГД Татьяна Буцкая в Telegram-канале.
«
"Считаю невозможным на месте трагедии снова строить концертный зал, где будут проводиться увеселительные мероприятия. Концерты, шоу, выступать комики. Не-воз-мож-но!! Танцы на костях устраивать безбожно, в этом месте болит душа", - написала она.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Буцкая также отметила, что считает правильным создать на месте трагедии мемориал в память о погибших.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияТатьяна БуцкаяМаргарита СимоньянВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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