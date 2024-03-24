https://ria.ru/20240324/terakt-1935496006.html
С подозреваемыми в совершении теракта проводятся следственные действия
С подозреваемыми в совершении теракта проводятся следственные действия - РИА Новости, 24.03.2024
С подозреваемыми в совершении теракта проводятся следственные действия
С четырьмя подозреваемыми в совершении теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске проводятся следственные действия, в ближайшее время следователи примут меры... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T17:01
2024-03-24T17:01
2024-03-24T22:40
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
украина
владимир путин
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. С четырьмя подозреваемыми в совершении теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске проводятся следственные действия, в ближайшее время следователи примут меры для их ареста, сообщает СК РФ."Проводятся следственные действия с подозреваемыми в совершении теракта. В ближайшее время следователями СК России будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале СК России.Отмечается, что при задержании подозреваемых в Брянской области в автомобиле "Рено" обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. По изъятому оружию назначены экспертизы.Судя по видео, распространенному СК РФ, задержанные по подозрению в теракте в "Крокусе" были привезены на следственные действия в здание Центрального аппарата Следственного комитета в Техническом переулке в Москве.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Президент сообщил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20240324/krokus-1935486630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935275349_0:127:780:712_1920x0_80_0_0_de83dbc0f562af6275d4602d4de159ff.jpg
Подозреваемые в теракте в здании центрального аппарата СК
Задержанных по подозрению в теракте в «Крокусе» привезли в здание центрального аппарата СК. В ближайшее время следователями будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.
2024-03-24T17:01
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PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Украина, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
С подозреваемыми в совершении теракта проводятся следственные действия
СК: с 4 подозреваемыми в совершении теракта проводятся следственные действия
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. С четырьмя подозреваемыми в совершении теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске проводятся следственные действия, в ближайшее время следователи примут меры для их ареста, сообщает СК РФ.
«
"Проводятся следственные действия с подозреваемыми в совершении теракта. В ближайшее время следователями СК России будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале СК России.
Отмечается, что при задержании подозреваемых в Брянской области в автомобиле "Рено" обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. По изъятому оружию назначены экспертизы.
Судя по видео, распространенному СК РФ, задержанные по подозрению в теракте в "Крокусе" были привезены на следственные действия в здание Центрального аппарата Следственного комитета в Техническом переулке в Москве.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК
, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин
объявил 24 марта днем общенационального траура.
Людей расстреливали практически на всех выходах, заявил владелец "Крокуса"
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины
, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Президент сообщил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ
, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Опубликовано видео допроса террориста из "Крокуса"