https://ria.ru/20240324/terakt-1935496006.html

С подозреваемыми в совершении теракта проводятся следственные действия

С подозреваемыми в совершении теракта проводятся следственные действия - РИА Новости, 24.03.2024

С подозреваемыми в совершении теракта проводятся следственные действия

С четырьмя подозреваемыми в совершении теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске проводятся следственные действия, в ближайшее время следователи примут меры... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T17:01

2024-03-24T17:01

2024-03-24T22:40

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. С четырьмя подозреваемыми в совершении теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске проводятся следственные действия, в ближайшее время следователи примут меры для их ареста, сообщает СК РФ."Проводятся следственные действия с подозреваемыми в совершении теракта. В ближайшее время следователями СК России будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале СК России.Отмечается, что при задержании подозреваемых в Брянской области в автомобиле "Рено" обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. По изъятому оружию назначены экспертизы.Судя по видео, распространенному СК РФ, задержанные по подозрению в теракте в "Крокусе" были привезены на следственные действия в здание Центрального аппарата Следственного комитета в Техническом переулке в Москве.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Президент сообщил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/krokus-1935486630.html

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Подозреваемые в теракте в здании центрального аппарата СК Задержанных по подозрению в теракте в «Крокусе» привезли в здание центрального аппарата СК. В ближайшее время следователями будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. 2024-03-24T17:01 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)