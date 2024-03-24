https://ria.ru/20240324/terakt-1935495249.html
С места теракта в "Крокусе" изъяли АК, которыми были вооружены нападавшие
С места теракта в "Крокусе" изъяли АК, которыми были вооружены нападавшие - РИА Новости, 24.03.2024
С места теракта в "Крокусе" изъяли АК, которыми были вооружены нападавшие
С места теракта в "Крокус сити холле" изъяли четыре комплекта боевой амуниции, более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T16:58
2024-03-24T16:58
2024-03-24T17:45
теракт в "крокус сити холле"
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. С места теракта в "Крокус сити холле" изъяли четыре комплекта боевой амуниции, более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие, сообщает СК России в Telegram-канале."Следователи и криминалисты Следственного комитета Российской Федерации продолжают работу на месте теракта в подмосковном Красногорске в "Крокус Сити Холле"... С места трагедии изъято четыре комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие", - говорится в сообщении СК РФ.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Президент сообщил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935388634_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_621d9d6bedce75ba67e54359d74555d4.jpg
Работа следователей на месте теракта в "Крокусе"
Работа следователей на месте теракта в "Крокусе".
2024-03-24T16:58
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PT1M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус, следственный комитет россии (ск рф), россия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
С места теракта в "Крокусе" изъяли АК, которыми были вооружены нападавшие
СК: с места теракта в "Крокусе" изъяли боевую амуницию, 500 патронов, два АК
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости.
С места теракта в "Крокус сити холле" изъяли четыре комплекта боевой амуниции, более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие, сообщает СК России в Telegram-канале
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"Следователи и криминалисты Следственного комитета Российской Федерации продолжают работу на месте теракта в подмосковном Красногорске в "Крокус Сити Холле"... С места трагедии изъято четыре комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие", - говорится в сообщении СК РФ.
Людей расстреливали практически на всех выходах, заявил владелец "Крокуса"
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Президент сообщил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.