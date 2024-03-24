https://ria.ru/20240324/terakt-1935494335.html

В Дамаске школьники принесли цветы к Русскому дому

В Дамаске школьники принесли цветы к Русскому дому - РИА Новости, 24.03.2024

В Дамаске школьники принесли цветы к Русскому дому

Ученики школ Дамаска принесли цветы к зданию Русского дома в сирийской столице в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, передает... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T16:52

2024-03-24T16:52

2024-03-24T16:52

теракт в "крокус сити холле"

россия

дамаск (город)

украина

маргарита симоньян

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДАМАСК, 24 мар - РИА Новости. Ученики школ Дамаска принесли цветы к зданию Русского дома в сирийской столице в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости. Участники акции возложили цветы и зажгли свечи в знак траура по погибшим в ходе теракта в "Крокус сити холле" и солидарности с российским народом. Ученики написали соболезнования в журнале посещений Русского дома. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/shaman-1935456335.html

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дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дамаск (город), украина, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире