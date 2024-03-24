Эксперт рассказал, на что рассчитывали организаторы теракта в "Крокусе"
Эксперт: организаторы теракта в "Крокусе" рассчитывали усилить поддержку Украины
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедиаэкран с изображением свечи с траурной надписью в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
СТАМБУЛ, 24 мар – РИА Новости. Организаторы теракта в "Крокус сити холле" рассчитывали использовать реакцию Москвы для устранения разногласий в НАТО по поводу необходимости увеличения поддержки Украины, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель.
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"Очевидно, что реакция России после этого нападения будет использована на устранение разногласий или колебаний по поводу помощи Украине со стороны ряда стран НАТО, а также на ликвидацию недовольства западного общества ростом расходов на противостояние "российской угрозе", раздуваемой в западном общественном мнении", - заявил эксперт.
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"Президент США Джо Байден также мог тем самым вновь разжечь войну на Украине, увидев свое отставание от Трампа в предвыборных опросах", - отметил Эренель.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.