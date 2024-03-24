Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, на что рассчитывали организаторы теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:34 24.03.2024 (обновлено: 22:41 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/terakt-1935492037.html
Эксперт рассказал, на что рассчитывали организаторы теракта в "Крокусе"
Эксперт рассказал, на что рассчитывали организаторы теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
Эксперт рассказал, на что рассчитывали организаторы теракта в "Крокусе"
Организаторы теракта в "Крокус сити холле" рассчитывали использовать реакцию Москвы для устранения разногласий в НАТО по поводу необходимости увеличения... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T16:34
2024-03-24T22:41
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
владимир путин
джо байден
следственный комитет россии (ск рф)
крокус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935191934_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_268f80fab26ad9563250501fe9707c59.jpg
СТАМБУЛ, 24 мар – РИА Новости. Организаторы теракта в "Крокус сити холле" рассчитывали использовать реакцию Москвы для устранения разногласий в НАТО по поводу необходимости увеличения поддержки Украины, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель. "Очевидно, что реакция России после этого нападения будет использована на устранение разногласий или колебаний по поводу помощи Украине со стороны ряда стран НАТО, а также на ликвидацию недовольства западного общества ростом расходов на противостояние "российской угрозе", раздуваемой в западном общественном мнении", - заявил эксперт. "Президент США Джо Байден также мог тем самым вновь разжечь войну на Украине, увидев свое отставание от Трампа в предвыборных опросах", - отметил Эренель. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240324/opoznanie-1935487962.html
https://ria.ru/20240324/osanushkov-1935451327.html
https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935191934_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da96896806eb07fad65b7f4f27a9869e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир путин, джо байден, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), маргарита симоньян
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Владимир Путин, Джо Байден, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Маргарита Симоньян
Эксперт рассказал, на что рассчитывали организаторы теракта в "Крокусе"

Эксперт: организаторы теракта в "Крокусе" рассчитывали усилить поддержку Украины

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедиаэкран с изображением свечи с траурной надписью в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 24 мар – РИА Новости. Организаторы теракта в "Крокус сити холле" рассчитывали использовать реакцию Москвы для устранения разногласий в НАТО по поводу необходимости увеличения поддержки Украины, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель.
«
"Очевидно, что реакция России после этого нападения будет использована на устранение разногласий или колебаний по поводу помощи Украине со стороны ряда стран НАТО, а также на ликвидацию недовольства западного общества ростом расходов на противостояние "российской угрозе", раздуваемой в западном общественном мнении", - заявил эксперт.
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холла, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
В Москве началось опознание погибших при теракте в "Крокусе"
Вчера, 16:12
«
"Президент США Джо Байден также мог тем самым вновь разжечь войну на Украине, увидев свое отставание от Трампа в предвыборных опросах", - отметил Эренель.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Сотрудник службы безопасности Крокус сити холла рассказал, как выводил людей - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Сотрудник "Крокуса" рассказал, как спасал и выводил людей из здания
Вчера, 12:20
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Очередь у одного из московских центров крови - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
"Это наш вклад": как россияне отреагировали на трагедию в "Крокусе"
Вчера, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаВладимир ПутинДжо БайденСледственный комитет России (СК РФ)КрокусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Маргарита Симоньян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала