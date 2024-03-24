https://ria.ru/20240324/terakt-1935485221.html

Уроженка Таганрога пропала с сыном после теракта в "Крокусе"

Уроженка Таганрога пропала с сыном после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

Уроженка Таганрога пропала с сыном после теракта в "Крокусе"

Многодетная уроженка Таганрога Ростовской области с сыном пропали после теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, сообщил журналистам замминистра... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T15:49

2024-03-24T15:49

2024-03-24T22:41

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

таганрог

россия

маргарита симоньян

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мар - РИА Новости. Многодетная уроженка Таганрога Ростовской области с сыном пропали после теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин. "Уроженка Таганрога была на концерте в Москве с сыном", - сказал он, добавив, что их судьба не известна. По данным Тюрина, у женщины еще трое дочерей. "Две из них уже совершеннолетние. Старшая дочь проживает в Москве. В Таганроге проживает средняя дочь с семьей. Социальные службы региона с ней на связи", - отметил он. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Местные жители несут цветы к зданию "Крокус Сити Холла" Местные жители несут цветы к зданию "Крокус Сити Холла" 2024-03-24T15:49 true PT830M54S

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происшествия, таганрог, россия, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)