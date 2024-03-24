Рейтинг@Mail.ru
Уроженка Таганрога пропала с сыном после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
15:49 24.03.2024 (обновлено: 22:41 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/terakt-1935485221.html
Уроженка Таганрога пропала с сыном после теракта в "Крокусе"
Уроженка Таганрога пропала с сыном после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
Уроженка Таганрога пропала с сыном после теракта в "Крокусе"
Многодетная уроженка Таганрога Ростовской области с сыном пропали после теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, сообщил журналистам замминистра... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T15:49
2024-03-24T22:41
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
таганрог
россия
маргарита симоньян
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
крокус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935382361_0:77:3153:1850_1920x0_80_0_0_4a54a28b30debdcf6e55bd175bad63ca.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мар - РИА Новости. Многодетная уроженка Таганрога Ростовской области с сыном пропали после теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин. "Уроженка Таганрога была на концерте в Москве с сыном", - сказал он, добавив, что их судьба не известна. По данным Тюрина, у женщины еще трое дочерей. "Две из них уже совершеннолетние. Старшая дочь проживает в Москве. В Таганроге проживает средняя дочь с семьей. Социальные службы региона с ней на связи", - отметил он. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240324/krokus-1935479395.html
таганрог
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Местные жители несут цветы к зданию "Крокус Сити Холла"
Местные жители несут цветы к зданию "Крокус Сити Холла"
2024-03-24T15:49
true
PT830M54S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935382361_0:0:2701:2025_1920x0_80_0_0_da14ca3af5cfaab962618676d4626161.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, таганрог, россия, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Таганрог, Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Уроженка Таганрога пропала с сыном после теракта в "Крокусе"

Многодетная жительница Таганрога с сыном пропали после теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГорящая крыша концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Горящая крыша концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мар - РИА Новости. Многодетная уроженка Таганрога Ростовской области с сыном пропали после теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.
«
"Уроженка Таганрога была на концерте в Москве с сыном", - сказал он, добавив, что их судьба не известна.
По данным Тюрина, у женщины еще трое дочерей. "Две из них уже совершеннолетние. Старшая дочь проживает в Москве. В Таганроге проживает средняя дочь с семьей. Социальные службы региона с ней на связи", - отметил он.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Последствия теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Спасатели еще находят тела при разборе завалов в "Крокусе"
Вчера, 15:14
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияТаганрогРоссияМаргарита СимоньянВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)КрокусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала