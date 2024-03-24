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Уроженка Таганрога пропала с сыном после теракта в "Крокусе"
Уроженка Таганрога пропала с сыном после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
Уроженка Таганрога пропала с сыном после теракта в "Крокусе"
Многодетная уроженка Таганрога Ростовской области с сыном пропали после теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, сообщил журналистам замминистра... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T15:49
2024-03-24T15:49
2024-03-24T22:41
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
таганрог
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маргарита симоньян
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мар - РИА Новости. Многодетная уроженка Таганрога Ростовской области с сыном пропали после теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин. "Уроженка Таганрога была на концерте в Москве с сыном", - сказал он, добавив, что их судьба не известна. По данным Тюрина, у женщины еще трое дочерей. "Две из них уже совершеннолетние. Старшая дочь проживает в Москве. В Таганроге проживает средняя дочь с семьей. Социальные службы региона с ней на связи", - отметил он. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Местные жители несут цветы к зданию "Крокус Сити Холла"
Местные жители несут цветы к зданию "Крокус Сити Холла"
2024-03-24T15:49
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происшествия, таганрог, россия, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Таганрог, Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Уроженка Таганрога пропала с сыном после теракта в "Крокусе"
Многодетная жительница Таганрога с сыном пропали после теракта в "Крокусе"