https://ria.ru/20240324/terakt-1935484340.html

Владелец "Крокуса" прокомментировал ситуацию с охраной здания

Владелец "Крокуса" прокомментировал ситуацию с охраной здания - РИА Новости, 24.03.2024

Владелец "Крокуса" прокомментировал ситуацию с охраной здания

Никакая служба безопасности не могла противостоять вооруженным диверсантам, заявил владелец "Крокус сити холла" Араз Агаларов. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T15:44

2024-03-24T15:44

2024-03-24T15:44

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

араз агаларов

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

эмин агаларов

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Никакая служба безопасности не могла противостоять вооруженным диверсантам, заявил владелец "Крокус сити холла" Араз Агаларов. "Ну, вы понимаете, как в любое место, если люди в камуфляже выходят из машины с четырьмя "Калашниковыми" и начинают всех расстреливать… надо отдавать себе отчет, что никакая служба безопасности с этим... Это войсковая операция, по сути дела, была совершена диверсантами", - сказал он. По его словам, которые цитирует РБК, что в данной ситуации могла "сделать служба безопасности против этих людей?". Его сын Эмин Агаларов добавил, что контролеры помогали с эвакуацией и сделали все, что могли, сообщает РБК. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, араз агаларов, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эмин агаларов, происшествия