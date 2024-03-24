Алиев уверен, что совершившие теракт в "Крокусе" понесут суровое наказание

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул, что все жители Азербайджана солидарны с российским народом в день траура после теракта в "Крокус сити холле" и выразил уверенность, что все причастные будут сурово наказаны, сообщили в пресс-службе Кремля."В ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев решительно осудил террористический акт в концертном комплексе "Крокус сити холл", унесший жизни более сотни мирных граждан, выразил глубокие соболезнования их родным и близким, передал пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Ильхам Алиев подчеркнул, что все жители Азербайджана солидарны с российским народом в этот день общенационального траура и высказал убежденность в том, что преступники и те, кто стоит за их спиной, понесут неотвратимое суровое наказание", - говорится в сообщении.Путин поблагодарил азербайджанского лидера за слова поддержки и отметил готовность к "укреплению взаимодействия в духе стратегического партнерства двух государств".Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
азербайджан, россия, в мире, владимир путин, ильхам алиев, украина, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Азербайджан, Россия, В мире, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Украина, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Алиев уверен, что совершившие теракт в "Крокусе" понесут суровое наказание
Алиев: жители Азербайджана солидарны с российским народом в день траура
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул, что все жители Азербайджана солидарны с российским народом в день траура после теракта в "Крокус сити холле" и выразил уверенность, что все причастные будут сурово наказаны, сообщили в пресс-службе Кремля.
"В ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев решительно осудил террористический акт в концертном комплексе "Крокус сити холл", унесший жизни более сотни мирных граждан, выразил глубокие соболезнования их родным и близким, передал пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Ильхам Алиев подчеркнул, что все жители Азербайджана солидарны с российским народом в этот день общенационального траура и высказал убежденность в том, что преступники и те, кто стоит за их спиной, понесут неотвратимое суровое наказание", - говорится в сообщении.
"Обещали 500 тысяч": что известно об устроивших теракт в "Крокусе"
23 марта, 15:39
Путин поблагодарил азербайджанского лидера за слова поддержки и отметил готовность к "укреплению взаимодействия в духе стратегического партнерства двух государств".
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Рахмон во время телефонного разговора с Путиным осудил теракт в "Крокусе"
Вчера, 12:53
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.