https://ria.ru/20240324/terakt-1935463789.html

Алиев уверен, что совершившие теракт в "Крокусе" понесут суровое наказание

Алиев уверен, что совершившие теракт в "Крокусе" понесут суровое наказание - РИА Новости, 24.03.2024

Алиев уверен, что совершившие теракт в "Крокусе" понесут суровое наказание

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул, что все жители Азербайджана солидарны с российским народом в... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T13:34

2024-03-24T13:34

2024-03-24T13:40

теракт в "крокус сити холле"

азербайджан

россия

в мире

владимир путин

ильхам алиев

украина

маргарита симоньян

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул, что все жители Азербайджана солидарны с российским народом в день траура после теракта в "Крокус сити холле" и выразил уверенность, что все причастные будут сурово наказаны, сообщили в пресс-службе Кремля."В ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев решительно осудил террористический акт в концертном комплексе "Крокус сити холл", унесший жизни более сотни мирных граждан, выразил глубокие соболезнования их родным и близким, передал пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Ильхам Алиев подчеркнул, что все жители Азербайджана солидарны с российским народом в этот день общенационального траура и высказал убежденность в том, что преступники и те, кто стоит за их спиной, понесут неотвратимое суровое наказание", - говорится в сообщении.Путин поблагодарил азербайджанского лидера за слова поддержки и отметил готовность к "укреплению взаимодействия в духе стратегического партнерства двух государств".Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

азербайджан, россия, в мире, владимир путин, ильхам алиев, украина, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)