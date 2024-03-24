https://ria.ru/20240324/terakt-1935440326.html

Число пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выросло до 154

Число пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выросло до 154 - РИА Новости, 24.03.2024

Число пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выросло до 154

Минздрав Подмосковья обновил список пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле", теперь в нем 154 человека. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T11:02

2024-03-24T11:02

2024-03-24T12:47

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935382361_0:77:3153:1850_1920x0_80_0_0_4a54a28b30debdcf6e55bd175bad63ca.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Минздрав Подмосковья обновил список пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле", теперь в нем 154 человека.Согласно официальным данным, 107 человек госпитализировали, 44 получают амбулаторную помощь, еще троих пациентов выписали. Перечень разместили на официальном сайте Минздрава Московской области.Теракт в "Крокусе"В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, где для них со стороны постсоветской республики было подготовлено "окно". Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.В обращении к гражданам Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240324/ulika-1935434690.html

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская область (подмосковье), крокус сити холл, россия