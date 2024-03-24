Президент Лаоса направил Путину послание с соболезнованиями

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Президент Лаосской народно-демократической республики Тхонглун Сисулит направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором осудил теракт в "Крокус сити холле" в Красногорске и выразил соболезнования народу России. "Мне стало известно о массовой стрельбе в "Крокус сити холле" в городе Красногорске на окраине Москвы 22 марта 2024 года, которая привела к огромным потерям невинных людей и оставила множество раненых. Лаосская народно-демократическая республика решительно осуждает все формы террористических актов и поддерживает международное сообщество в борьбе с международным терроризмом, чтобы сохранить мир и стабильность в регионе и во всем мире", - отметил Сисулит. Текст его письма приводит Telegram-канал российской миссии в АСЕАН. Политик также выразил "глубочайшие соболезнования и сочувствие народу и правительству Российской Федерации" от имени народа и правительства Лаоса. "Уверен, что под руководством вашего превосходительства правительство и народ Российской Федерации смогут преодолеть подобные трудности и в скором времени нормализовать ситуацию", - добавил президент. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Лаос, Украина, Тхонглун Сисулит, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Президент Лаоса направил Путину послание с соболезнованиями
Президент Лаоса Сисулит направил Путину послание с соболезнованиями о теракте
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Президент Лаосской народно-демократической республики Тхонглун Сисулит направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором осудил теракт в "Крокус сити холле" в Красногорске и выразил соболезнования народу России.
"Мне стало известно о массовой стрельбе в "Крокус сити холле" в городе Красногорске на окраине Москвы 22 марта 2024 года, которая привела к огромным потерям невинных людей и оставила множество раненых. Лаосская народно-демократическая республика решительно осуждает все формы террористических актов и поддерживает международное сообщество в борьбе с международным терроризмом, чтобы сохранить мир и стабильность в регионе и во всем мире", - отметил Сисулит. Текст его письма приводит Telegram-канал российской миссии в АСЕАН.
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Политик также выразил "глубочайшие соболезнования и сочувствие народу и правительству Российской Федерации" от имени народа и правительства Лаоса.
"Уверен, что под руководством вашего превосходительства правительство и народ Российской Федерации смогут преодолеть подобные трудности и в скором времени нормализовать ситуацию", - добавил президент.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
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По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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