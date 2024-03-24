В посольстве России в Пекине прошла панихида по жертвам теракта в "Крокусе"

ПЕКИН, 24 мар – РИА Новости. Панихида по жертвам теракта в подмосковном "Крокус сити холле" прошла в воскресенье в храме при посольстве России в Пекине, передает корреспондент РИА Новости. Панихиду провел настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Пекине иеромонах Иннокентий. "С болью в сердце, с глубокой скорбью восприняли известие о совершившемся в Москве кровавом преступлении, этому деянию нет оправдания, этому деянию нет названия в нашем человеческом языке. Мы с вами, безусловно, еще со вчерашнего дня начали молиться о выздоровлении раненых и об упокоении всех, кто был убит во время теракта. Сегодня, братья и сестры, я предлагаю вознести наши молитвы к Господу об упокоении новопреставленных убиенных рабов его", - сказал иеромонах Иннокентий. Он напомнил, что "сегодня ровно 25 лет с того дня как натовские войска начали бомбить Югославию, и хотел бы, братья и сестры, помолиться об упокоении тех людей, которые души свои положили и в той войне". На панихиде в Успенском храме, который является единственным действующим православным храмом на территории китайской столицы, присутствовали проживающие в Пекине граждане России, Белоруссии, Узбекистана, США. На здании посольства России в Пекине в воскресенье в знак траура приспущен государственный флаг, к дипмиссии продолжают нести цветы те, кто желает выразить свои соболезнования. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
Цветы у здания посольства России в Пекине
На здании посольства России в Пекине в знак траура приспущен государственный флаг, к дипмиссии несут цветы.
россия, пекин, украина, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Пекин, Украина, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
В посольстве России в Пекине прошла панихида по жертвам теракта в "Крокусе"
В храме посольства России в Китае прошла панихида по жертвам теракта в "Крокусе"
"С болью в сердце, с глубокой скорбью восприняли известие о совершившемся в Москве кровавом преступлении, этому деянию нет оправдания, этому деянию нет названия в нашем человеческом языке. Мы с вами, безусловно, еще со вчерашнего дня начали молиться о выздоровлении раненых и об упокоении всех, кто был убит во время теракта. Сегодня, братья и сестры, я предлагаю вознести наши молитвы к Господу об упокоении новопреставленных убиенных рабов его", - сказал иеромонах Иннокентий.
Он напомнил, что "сегодня ровно 25 лет с того дня как натовские войска начали бомбить Югославию, и хотел бы, братья и сестры, помолиться об упокоении тех людей, которые души свои положили и в той войне".
На панихиде в Успенском храме, который является единственным действующим православным храмом на территории китайской столицы, присутствовали проживающие в Пекине граждане России, Белоруссии, Узбекистана, США.
На здании посольства России в Пекине в воскресенье в знак траура приспущен государственный флаг, к дипмиссии продолжают нести цветы те, кто желает выразить свои соболезнования.
"Это наш вклад": как россияне отреагировали на трагедию в "Крокусе"
08:00
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
"Обещали 500 тысяч": что известно об устроивших теракт в "Крокусе"
Вчера, 15:39
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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