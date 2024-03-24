https://ria.ru/20240324/terakt-1935410486.html

При теракте в "Крокусе" пострадали 152 человека

При теракте в "Крокусе" пострадали 152 человека - РИА Новости, 24.03.2024

При теракте в "Крокусе" пострадали 152 человека

Число пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 152, погибли 133 человека, сообщило ГУ МЧС по Подмосковью на своем сайте . РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T07:43

2024-03-24T07:43

2024-03-24T10:39

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

московская область (подмосковье)

крокус

крокус сити холл

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935125519_0:91:3113:1842_1920x0_80_0_0_6248963685aaa82f4871607ff17767d1.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Число пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 152, погибли 133 человека, сообщило ГУ МЧС по Подмосковью на своем сайте ."В результате теракта пострадали 285 человек (в том числе восемь детей), из них 133 человека погибли (в том числе трое детей)", — уточнили в ведомстве.Госпитализировали 114 пострадавших, из них четверых детей.Теракт в "Крокусе"В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти российско-украинскую границу. Боевики имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.В обращении к гражданам Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240324/terrorizm-1935368522.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), крокус, крокус сити холл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)